Ученые приблизились к пониманию причин, по которым у людей преобладает праворукость.

Около 90% людей во всех культурах мира – правши, хотя у других приматов такого явного преобладания одной руки нет. Ученые уже много лет пытаются понять, почему эта особенность сложилась именно у человека, и лишь недавно новое исследование предложило возможный ответ.

Ранее мы писали, чем отличаются зумеры и миллениалы, а о том, почему люди в основном правши и какие существуют теории по этому вопросу, пишут эксперты из PhysOrg.

Почему в мире больше правшей, чем левшей – новое исследование

Исследование Оксфордского университета, опубликованное в журнале PLOS Biology, связывает праворукость с двумя ключевыми этапами эволюции человека: переходом к прямохождению и ростом мозга.

Видео дня

Чтобы понять, почему большинство правши среди людей, ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах обезьян и человекообразных приматов и, с помощью статистических моделей, проверили основные гипотезы происхождения ведущей руки: использование орудий, питание, среду обитания, массу тела и способ передвижения.

Сначала человек заметно выбивался из общей закономерности, объяснявшей поведение остальных приматов. Но когда исследователи добавили в модель два фактора – размер мозга и признаки прямохождения, связанные с длиной рук и ног, – это расхождение исчезло.

То есть результаты эксперимента не подтвердили окончательно, почему люди стали правшами, но показали, какие особенности, вероятно, сыграли в этом ключевую роль.

Проще говоря, ученые попытались найти общие "правила эволюции" среди приматов и единственными факторами, которые выделяли человека, оказались размер мозга и соотношение длины рук и ног.

Основные теории, почему 90% населения мира – правши

Теперь можно выделить три главные теории, к которым исследование сузило научную дискуссию.

Первая связана с мозгом: у большинства людей левая половина мозга больше отвечает за речь и мелкую моторику, а так как левая часть мозга отвечает за правую часть тела, правая рука, предположительно, развивается активнее и раньше становится ведущей.

Вторая теория – про прямохождение и орудия. Когда предки человека начали ходить на двух ногах, руки освободились для работы с инструментами, а для большинства задач удобнее иметь одну "главную" руку.

Наконец, третья версия связана с влиянием общества. Когда большинство людей пользуются одной рукой, проще делать общие инструменты, обучать друг друга и взаимодействовать, поэтому праворукость могла постепенно закрепиться у всего вида как своеобразный невербальный язык общения.

Интересно и то, что леворукость явно связана с наследственностью. Если оба родителя левши, вероятность леворукости у ребенка достигает 37–50%; если левша только один родитель – около 16–22%; а если оба родителя правши – вероятность рождения левши примерно 6–11%.

Так что если вы когда либо задумывались, почему ребенок левша, если родители правши, – это вовсе не такая уж и редкость.

Вас также могут заинтересовать новости: