В Киев идет похолодание: температура упадет ниже +20° (график)

В ближайшие дни в столице будет сухо, а с 27 мая погода заметно изменится.

На следующей неделе погода в Киеве изменится. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"На смену жаре в Киевскую область направляется свежий воздух с Балтики, и в ближайшие сутки в поле повышенного давления осадков не ожидается", – сообщают в Укргидрометцентре.

В ближайшие дни, как ожидается, ночная температура снизится до +12°...+14°, а дневная будет находиться в комфортных пределах +20°...+24°.

В среду и далее возможно распространение холодного воздуха из районов Белого моря. Это приведет к дождливой и ветреной погоде с низкими температурами, как для этого времени года. В частности, 27 мая в столице уже ожидается максимум +19°.

В странах Западной Европы в ближайшие дни прогнозируют необычно высокую для мая температуру, однако Украину эта волна жары не затронет. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики объясняют, что погодные условия в Испании, Франции или Великобритании не повлияют на ситуацию в Украине. Зато в нашу страну будет поступать более прохладный воздух из Скандинавии.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха останется комфортной – в пределах +21…+27°. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В конце мая ожидается дальнейшее понижение температуры – показатели станут ниже средних климатических норм.

