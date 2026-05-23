Конец мая принесет настоящий прорыв этим знакам Зодиака

В списке есть Близнецы и Телец.

Шесть знаков Зодиака окажутся главными любимчиками судьбы до конца мая 2026 года, считает астролог Хелена Хатор. Благодаря мощным энергетическим переменам, начавшимся еще в первой половине месяца, представителей этих знаков ждут важные события и позитивные изменения, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

По мнению астролога Хелены Хатор, каждый из них проходит через период глубоких трансформаций. Для кого-то это будет связано с личной жизнью, для кого-то – с карьерой или финансами. После окончания мая жизнь этих знаков уже не останется прежней.

Близнецы

До конца мая удача будет особенно благосклонна к Близнецам. Сейчас в их знаке сосредоточено огромное количество энергии: продолжается их астрологический сезон, а вместе с этим в знаке находятся Меркурий и Уран, отвечающие за мышление, перемены и неожиданные события. Благодаря этому Близнецы почувствуют прилив сил, мотивации и уверенности.

Кроме того, Юпитер продолжает оказывать влияние на финансовую сферу, притягивая возможности для заработка и роста доходов. Венера также усиливает денежную удачу, поэтому многие надежды, связанные с финансами, могут наконец оправдаться. Этот период станет для Близнецов временем ярких достижений и внимания со стороны окружающих.

Телец

Во второй половине мая Тельцов ожидает период успеха и внутреннего обновления. Марс останется в их знаке до конца июня, помогая действовать смело, уверенно и решительно. Благодаря этому представители знака смогут почувствовать себя сильнее и увереннее в собственных возможностях.

Астролог отметила, что сейчас в жизни Тельцов происходят серьезные перемены, связанные с домом, семьей и внутренним ощущением себя. Эти события способны полностью изменить их самоощущение и взгляды на жизнь. Некоторые Тельцы окончательно разорвут связи с токсичными людьми, а другие неожиданно получат финансовую поддержку или новые источники дохода. Удача будет сопровождать их не только до конца мая, но и в дальнейшем.

Рак

Начало месяца могло оказаться для Раков непростым, однако ситуация постепенно начнет меняться к лучшему. По словам Хатор, вторая половина мая станет для них особенно ярким и благоприятным периодом. Венера входит в знак Рака, усиливая привлекательность, уверенность в себе и желание меняться внешне и внутренне.

Также Юпитер продолжает находиться в знаке Рака до конца июня, принося возможности для роста, финансового улучшения и исполнения желаний. Раки почувствуют себя увереннее, начнут привлекать внимание окружающих и смогут получить шанс, которого давно ждали.

Водолей

Для Водолеев вторая половина мая окажется наполненной неожиданностями. Плутон сейчас движется ретроградно в их знаке, и, как считает астролог, это принесет крупные перемены и неожиданные повороты судьбы.

Водолеи начнут иначе смотреть на свое окружение и постепенно дистанцируются от людей, которые мешают их развитию или тормозят карьерный рост. Освободившееся пространство позволит привлечь новые возможности, полезные знакомства и перспективные проекты. Кроме того, полнолуние 31 мая способно положительно повлиять на финансовую сферу и открыть путь к дополнительным доходам.

Стрелец

Последнее время Стрельцы могли сталкиваться с трудностями и эмоциональным напряжением, однако до конца мая ситуация начнет стремительно меняться. Хатор считает, что у представителей этого знака резко возрастет шанс увеличить пассивный доход и улучшить материальное положение.

Несмотря на прошлую усталость и сомнения, Стрельцы постепенно почувствуют себя совершенно иначе. К концу месяца многие из них буквально не узнают себя благодаря внутренним переменам и новым жизненным обстоятельствам. При правильном настрое они смогут выйти на совершенно новый уровень жизни.

Рыбы

Для Рыб наступает время активных действий и важных начинаний. Астролог подчеркнула, что если представители знака давно ждали подходящего момента для перемен, то сейчас именно такой период наступил.

Особенно важную роль сыграет активность в социальных сетях, общение и умение заявить о себе. Во второй половине мая Рыбы могут оказаться в центре внимания нужных людей, способных повлиять на их карьеру и будущее. Любые шаги, связанные с продвижением себя, работой или новыми проектами, будут постепенно менять жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астрологи назвали 5 идеальных пар по знаку Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: