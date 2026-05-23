Это очень мило, но есть и нюанс: обзор фильма 'Мандалорец и Грогу'

УНИАН делится впечатлениями о первом за семь лет полнометражном фильме из вселенной "Звездных войн".

21 мая 2026 года в украинский прокат вышел фантастический приключенческий экшн "Мандалорец и Грогу" (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) с Педро Паскалем в главной роли. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Медиафраншиза "Звездные войны" (Star Wars) – это, без сомнения, один из самых ярких и громких феноменов в мировом кинематографе, обретший бешеную популярность, причем среди людей совершенно разного возраста, пола и мировоззрения. В мире даже 4 мая отмечают специальный "День "Звездных войн"!

А все началось в 1977 году с выхода приключенческого космического фэнтези "Звездные войны", третьего полнометражного фильма молодого американского режиссера и сценариста Джорджа Лукаса. Лента рассказывала о большом космическом противостоянии диктаторской Галактической империи во главе с Дартом Вейдером и Альянса повстанцев во главе с принцессой Леей Органой в вымышленной "Далекой галактике".

Картина завоевала признание критиков и зрителей сразу же после выхода на экраны, а также получила аж шесть "Оскаров" – в технических номинациях. Для того времени это действительно была передовая работа – с впечатляющими спецэффектами, которые реально создавались командами специалистов, а не просто рисовались на компьютере. Но и сама по себе история оказалась интересной.

Именно этот фильм положил начало эпической саге, которая длится уже почти 50 лет и не перестает радовать публику. С тех пор было снято более десятка полнометражных фильмов и еще несколько сериалов – особенно работа активизировалась уже в середине 2010-х, когда Disney выкупила у LucasFilm права на франшизу.

Первым игровым сериалом из канонической вселенной Star Wars от "Диснея" стал космический вестерн "Мандалорец" (2019-2023), события которого происходили через пять лет после финала фильма "Звездные войны: Возвращение джедая" (1983).

В центре сюжета был одинокий охотник за головами, мандалорец Дин Джарин – бесстрашный воин с отличными боевыми навыками и впечатляющим арсеналом вооружений, который никогда не снимает свой шлем, как того требует кодекс их народа. Его жизнь кардинально меняется, когда он решает спасти загадочного зеленого младенца Грогу, похожего на легендарного магистра Йоду из оригинальных фильмов. С тех пор герой ставит себе целью защищать и обучать малыша.

Создал сериал Джон Фавро, в творческом достоянии которого такие фильмы, как "Эльф" (2003), "Железный человек" (2008), "Железный человек 2" (2010), "Ковбои против пришельцев" (2011), "Книга джунглей" (2016) и "Король Лев" (2019). Ну а широкая аудитория может знать его по роли Хэппи Хогана – преданного охранника и друга Тони Старка в фильмах Marvel.

Помогал ему писать сценарий Дэйв Филони – ярый фанат "Звездных войн", посвятивший франшизе всю свою жизнь. В основном он работал над анимационными сериалами из этой вселенной, а также исполнял эпизодические роли во многих проектах в ее рамках.

Собственно, эта команда взялась снимать и полнометражный фильм о приключениях Мандалорца и Грогу – своеобразное продолжение третьего сезона сериала.

О чем фильм

События картины происходят вскоре после финала последнего сезона сериала. Согласившись работать на Новую республику, парочка летает по Галактике и отлавливает имперцев, замышляющих реванш. Чтобы поймать очередного преступника, Дин Джарин вынужден связаться с наследниками Джаббы Хатта. Впрочем, это приключение фактически сразу выходит из-под контроля, принося героям новых неожиданных союзников и новых опасных врагов. Это если коротко, чтобы не спойлерить.

Кто в главных ролях

К роли Мандалорца в фильме вернулся Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Нарко", "Последние из нас"). Именно этот сериал окончательно вывел чилийско-американского актера в первый эшелон голливудских звезд – с тех пор мы видим его буквально везде. А весь парадокс в том, что в сериале актер почти не показывал лицо – более того, сначала его вообще хотели нанять исключительно как актера озвучки (что, несомненно, отразилось бы и на гонораре в меньшую сторону).

Сам актер никогда не скрывал, что большую часть сцен в сериале и в фильме физически исполняют два дублера-каскадера – Брендан Вейн и Латиф Кроудер. Паскаль всегда акцентировал внимание на их вкладе в эту роль, ведь даже просто двигаться в таких доспехах и шлеме довольно сложно – даже в титрах они оба значатся среди основных актеров сразу после Паскаля (а это нетипично для дублеров, которые обычно указываются в титрах в отдельном блоке гораздо ниже).

Также одну из главных ролей в фильме сыграла легендарная Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники за привидениями", "Аватар") – она воплотила образ одной из лидеров Новой республики, полковника и пилота Вард. Это новый персонаж, которого не было в предыдущих фильмах.

Тем временем Джереми Аллен Уайт ("Железный коготь", сериал "Медведь") озвучил Ротта Хатта, сына криминального авторитета Джаббы Хатта.

Ну а для воплощения образа Грогу снова использовали игрушку-аниматроника.

Реакция на фильм

Первые отзывы о фильме довольно полярны – многие критики сходятся во мнении, что фильм веселый и милый, но предсказуемый. Также некоторые критикуют спецэффекты, а также упрекают, что актерам дали недостаточно возможностей раскрыть персонажей.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 63% одобрения от критиков и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 53 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы", а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Богатый на экшн, но бедный на сюжетную линию из-за своей эпизодической структуры, этот фильм из вселенной "Звездных войн" скорее представляет из себя мелкую стычку, которая держится на очаровании своего центрального динамичного дуэта", – так звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Мандалорец и Грогу" – больше похож на один большой эпизод сериала с аналоговыми спецэффектами, чем на полнометражный фильм эпической саги с потрясающими съемками. Здесь нет пафоса галактического масштаба, а просто показано одно небольшое локальное приключение очень харизматичного дуэта в сопровождении еще нескольких милых персонажей. Так что есть вероятность, что снобы и упрямые адепты канона будут разочарованы.

Собственно, по замыслу это скорее промежуточная лента, события которой происходят между двумя ключевыми этапами саги, которая и не ставит себе целью какое-то особое революционное влияние на франшизу. Похоже, что команда просто хотела еще раз собраться вместе, чтобы поиграть с куклой Грогу.

В то же время это хорошее развлечение на вечер, простое по структуре, хотя порой даже несколько рафинированное. Это очаровательное кино, полное милых и забавных моментов, которые вызывают теплые улыбки на лицах зрителей. Это фильм без вау-эффекта, но, тем не менее, он оставляет приятные впечатления. Многим из современных зрителей, особенно в украинских реалиях, этого как раз и не хватает.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

