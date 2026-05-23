23 мая ежегодно отмечается День Героев Украины – дата, посвященная тем, кто в разные времена отстаивал и продолжает отстаивать свободу и независимость государства.
В условиях полномасштабной войны с Россией этот день стал еще более значимым: мы не только чтим память павших, но и выражаем благодарность тем, кто сегодня защищает Украину.
День Героев Украины - как появился праздник
День Героев был установлен 23 мая 1941 года Организацией украинских националистов (ОУН) в память о выдающемся деятеле украинского национального движения Евгении Коновальце. Со временем эта дата приобрела более широкий смысл и стала днем почитания всех, кто боролся за свободу Украины.
23 мая вспоминают героев разных эпох – от времен Киевской Руси, казаков и Сечевых стрельцов до участников освободительных движений, воинов УНР и УПА, ветеранов АТО и современных защитников, которые сегодня сражаются за независимость и будущее страны.
Как чествуют героев в День Героев Украины
В прежние мирные времена День Героев отмечали массовыми собраниями, встречами с ветеранами и возложением цветов к памятникам и мемориалам. Сегодня, в условиях военного положения, от крупных мероприятий пришлось отказаться. Однако память и благодарность никуда не исчезли – в каждом городе проходят свои локальные инициативы. Украинцы продолжают поддерживать защитников страны словами, открытками и пожертвованиями для ВСУ.
День Героев Украины 2026 - слова благодарности и картинки
С Днем Героев Украины!
Сегодня мы с уважением вспоминаем тех, чья отвага стала частью силы нашей страны. Спасибо всем, кто защищал и защищает Украину – ваша стойкость делает нас сильнее.
Поздравляю с Днем Героев Украины!
Этот день напоминает, какой ценой дается свобода. Благодарим всех, кто стоит на защите Родины, и чтим память тех, кого уже нет с нами.
День Героев – день силы и верности Украине. Спасибо тем, кто был и остается ее защитой. Ваше мужество – основа нашего будущего.
С Днем Героев, Украина!
Низкий поклон каждому, кто борется за страну. Мы помним, поддерживаем и верим в победу.
