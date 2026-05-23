Принц Уильям сделал редкое заявление о Кейт Миддлтон после ее борьбы с раком

За последние несколько лет Кейт пережила так много, отметил принц Уэльский.

Принц Уильям впервые высказался о самочувствии и восстановлении своей супруги Кейт Миддлтон после борьбы с онкологическим заболеванием. Соответствующее заявление он сделал после рабочей поездки в Италию в рамках программы поддержки детей дошкольного возраста в интервью Heart Breakfast.

"Она невероятная. За последние несколько лет она пережила так много. На самом деле, она очень ждала поездки в Италию, так что я рад, что все прошло так хорошо. Сейчас она проводит Бог знает сколько времени, просматривая все эти документы. Она – настоящий специалист в вопросах развития детей дошкольного возраста. Почти каждый вечер мне приходится продираться в спальню сквозь кипы бумаг, которые она там разложила", - отметил принц Уильям.

По его словам, на данный момент Кейт Миддлтон в хорошей форме:

"Она замечательная мама, замечательная жена, и, буквально, наша семья не смогла бы справиться без нее. Она хочет продолжать совершать такие поездки, но они забирают много сил. Нам нужно найти баланс, следить, чтобы она чувствовала себя хорошо и отдыхала. Но она действительно в хорошей форме".

Напомним, ранее УНАИН писал, в начале 2024 года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после которой врачи обнаружили онкологическое заболевание. Позже она публично сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии.

На время лечения принцесса Уэльская сократила количество публичных мероприятий и сосредоточилась на восстановлении и семье. В течение 2024 года она постепенно возвращалась к официальным обязанностям и благодарила людей за поддержку.

