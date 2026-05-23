Как понять, что коту пора похудеть: ветеринар назвала два основных признака

Домашний питомец стал слишком ленивым или начал портить вещи? Это могут быть тревожные сигналы.

Большинство домашних кошек ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на их здоровье. Активность помогает предотвратить ожирение, диабет и артрит, а также поддерживает психическое здоровье животного, пишет Parade Pets.

Как отметила ветеринар из Джорджии Джордин Зоул в интервью изданию, владельцам стоит обратить внимание на поведение и вес своих пушистиков.

По словам специалиста, первым очевидным признаком является избыточный вес, который часто появляется из-за постоянного сна и отсутствия необходимости охотиться.

"Домашние кошки обычно имеют лишний вес. Когда ты спишь больше половины дня и не должен охотиться за едой, легко набрать вес", – рассказала женщина.

Она добавила, что ветеринары оценивают кошек по шкале кондиции тела из 9 баллов, и все, что выше 4 или 5, считается избыточным весом. По мнению эксперта, достичь идеального баланса лучше всего с помощью диеты и упражнений.

Вторым признаком является внезапное деструктивное поведение питомца, которое свидетельствует о скуке и накопленной энергии. Животное может начать царапать диваны, обходить лоток стороной или проявлять агрессию.

"Обычно именно вес указывает на то, что животному не хватает активности, однако об этом может свидетельствовать и деструктивное поведение", – подчеркнула ветеринар.

Исправить ситуацию помогут обычные игрушки, лазерные указки, кошачьи туннели и деревья. Однако специалист предупреждает, что нагрузку нужно увеличивать постепенно, особенно если пушистик быстро устает.

