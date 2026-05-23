Как понять, что коту пора похудеть: ветеринар назвала два основных признака

Большинство домашних кошек ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на их здоровье. Активность помогает предотвратить ожирение, диабет и артрит, а также поддерживает психическое здоровье животного, пишет Parade Pets.
Как отметила ветеринар из Джорджии Джордин Зоул в интервью изданию, владельцам стоит обратить внимание на поведение и вес своих пушистиков.
По словам специалиста, первым очевидным признаком является избыточный вес, который часто появляется из-за постоянного сна и отсутствия необходимости охотиться.
"Домашние кошки обычно имеют лишний вес. Когда ты спишь больше половины дня и не должен охотиться за едой, легко набрать вес", – рассказала женщина.
Она добавила, что ветеринары оценивают кошек по шкале кондиции тела из 9 баллов, и все, что выше 4 или 5, считается избыточным весом. По мнению эксперта, достичь идеального баланса лучше всего с помощью диеты и упражнений.
Вторым признаком является внезапное деструктивное поведение питомца, которое свидетельствует о скуке и накопленной энергии. Животное может начать царапать диваны, обходить лоток стороной или проявлять агрессию.
"Обычно именно вес указывает на то, что животному не хватает активности, однако об этом может свидетельствовать и деструктивное поведение", – подчеркнула ветеринар.
Исправить ситуацию помогут обычные игрушки, лазерные указки, кошачьи туннели и деревья. Однако специалист предупреждает, что нагрузку нужно увеличивать постепенно, особенно если пушистик быстро устает.
