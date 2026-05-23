4 кухонных прибора, которые всегда нужно отключать от розетки

Даже в выключенном состоянии некоторые кухонные приборы могут представлять опасность перегрева, перенапряжения и возгорания.

Многие люди считают, что выключенный кухонный прибор не представляет никакой опасности и не потребляет электроэнергию. Однако эксперты по электробезопасности предупреждают: некоторые устройства могут оставаться потенциально опасными даже в режиме ожидания. Об этом рассказали электрик Марк Халберг и специалист по износу электроприборов Стив Клементе на ресурсе Marthastewart.com.

По их словам, проблема заключается не только в "потреблении энергии в режиме ожидания", но и в возможном износе деталей, риске перегрева и перенапряжения. Все это может приводить как к поломкам, так и к пожароопасным ситуациям.

1. Тостер

Тостеры могут представлять риск из-за скопления крошек внутри и высокой температуры нагревательных элементов. По словам экспертов, если прибор не чистить, остатки пищи могут стать источником возгорания. Также со временем возможны сбои таймера или термостата, из-за чего устройство может перегреваться даже без присмотра.

2. Кофеварка

Многие кофеварки потребляют электроэнергию даже в "выключенном" состоянии из-за часов, таймеров и режима ожидания. Эксперты предупреждают, что перенапряжение может повредить как сам прибор, так и розетки или даже другие устройства поблизости.

3. Аэрофритюрница

Популярная сегодня аэрофритюрница имеет мощные нагревательные элементы и чувствительную электронику. Внутри могут скапливаться жир и крошки, что повышает риск перегрева или короткого замыкания, особенно в случае перепадов напряжения.

4. Настольная духовка

Маленькие настольные духовки работают при высоких температурах и быстрее изнашивают внутренние компоненты. Эксперты отмечают, что возможные проблемы с проводкой или нагревательными элементами могут приводить к перегреву даже в состоянии простоя, поэтому прибор лучше полностью отключать от сети.

Специалисты подчеркивают, что регулярное отключение этих приборов от розетки после использования снижает риск возгорания, продлевает срок службы техники и помогает избежать лишних затрат электроэнергии.

