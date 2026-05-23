Звезда 'Женского доктора' ответил, имеют ли право актеры играть военных в кино

Андрей Исаенко поделился своими мыслями про кино во время войны.

Известный украинский актер театра и кино Андрей Исаенко высказался об игре коллег в фильмах о войне, которые не имеют военного опыта.

Напомним, что ранее актер-воин Даниил Мирешкин раскритиковал Тараса Цимбалюка за его роль "азовца" в картине. Тогда он подчеркнул, что те коллеги, которые не служили в армии, не имеют права играть военных. Свои мысли на эту тему высказал на днях и звезда сериала "Женский врач".

"Думаю, могут играть. Я считаю, что в принципе в кино должны играть актеры", – отметил Исаенко в проекте "Наедине с Гламуром".

Однако добавил, что, если у актеров-воинов есть возможность присоединяться к съемочному процессу, то их тоже нужно приглашать играть в фильмы.

"У нас есть определенное количество актеров, которые воюют, которые являются воинами. Их, конечно, тоже нужно привлекать, давать им эти роли. Если у них есть возможность сейчас это делать", – добавил Андрей.

Напомним, ранее известный актер-воин Евгений Григорьев высказался о Тарасе Цимбалюке и его роли "азовца" в кино.

