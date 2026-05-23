'Даже родителей не звали': Горбунов впервые рассказал, какой была их свадьба с Осадчей

Пара в браке уже девять лет.

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов рассказал, каким была свадьба с Екатериной Осадчей.

Не секрет, что девять лет назад звездная пара официально оформила свои отношения. По словам Юрия, они планировали устроить праздник только для двоих, однако их друзья устроили сюрприз.

"У нас свадьба была неожиданно интересной, потому что ее готовили для нас друзья. Мы пошли в ЗАГС, расписались. Было очень холодно, 3 февраля, был страшный гололед. 3 февраля мы расписались, а 18-го уже родился сын Иван. Так что наша мама была уже в таком состоянии, что я переживал, дойдет ли она, все ли будет нормально. Но когда мы вышли из ЗАГСа, подъехал такой старинный лимузин. И выяснилось, что друзья заказали его для нас, заказали огромный зал. И мы туда пришли, а там какие-то народные ансамбли с инструментами. Это было все неожиданно, потому что мы хотели вдвоем тихонько, даже родителей не звали, но получилось, что друзья устроили сюрприз", – вспомнил Юрий в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

К слову, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая начали встречаться, работая вместе над проектом "Голос.Дети". Их роман развивался постепенно, а впоследствии пара сыграла свадьбу. Сейчас они воспитывают двух общих сыновей - Ивана и Даниила. Также у ведущей есть старший сын Илья от первого брака.

Напомним, ранее стало известно, что 23-летний сын Екатерины Осадчей планирует вернуться в Украину после учебы за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: