РФ нанесла массированный удар по Харьковской области: погибли три человека, есть раненые

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные районы области.

В Харьковской области в результате вражеских атак 22 мая погибли три человека, а также есть пострадавшие. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В частности, в поселке Кившаровка Купянского района в результате попадания российского беспилотника погиб 46-летний мужчина. Также в тот же день оккупанты РФ осуществили массированный обстрел города Богодухов с применением БПЛА типа "Молния". Тогда было зафиксировано около семи ударов, повреждены жилые дома, 54-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

"Позже, около 22:30, российские военные, предположительно с помощью FPV-дрона, атаковали легковой автомобиль на автодороге Изюм - Боровая вблизи перекрестка между селами Гороховатка и Мирное Изюмского района. В результате удара погиб 48-летний мужчина. 41-летняя женщина получила ранения и скончалась в больнице. Еще одна 42-летняя женщина получила ранения и находится под наблюдением медиков", - добавили в прокуратуре.

Как писал УНИАН, 21 мая РФ атаковала Днепр, в результате чего были повреждены два многоэтажных дома, а также известно о как минимум 11 раненых, среди которых 13-летний мальчик.

"Он госпитализирован. Как и семеро взрослых. Все в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших - на амбулаторном лечении", - подчеркнул начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Также 20 мая Россия нанесла массированный удар по Украине. В частности, оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову, в результате атаки пострадала 16-летняя девушка.

