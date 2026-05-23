50-летняя украинская актриса призналась, готова ли уже стать бабушкой

У Леси Самаевой есть взрослая дочь.

Известная украинская актриса Леся Самаева честно ответила, готова ли она уже стать бабушкой.

50-летняя звезда фильма "Безумная свадьба" имеет взрослую дочь Марию. Девушка тоже занимается актерской деятельностью, но, по словам Леси, материнство карьере не мешает.

"Каждый решает для себя, но я все же за то, чтобы рожали молодыми. Когда есть силы, когда ты потом еще можешь решиться на второго, третьего ребенка, потому что у меня правда только Машенька, но я считаю, что чем больше детей, тем лучше. И на самом деле я и говорю ей, что если будет ребенок, то нужно рожать обязательно. Ребенок в карьере и в жизни очень помогает. Он никогда не ограничивает – я знаю это по себе. Когда я родила Марию, моя карьера пошла просто в гору! Поэтому я Маше тоже говорю: "Маша, если что, рожай", – отметила Леся в проекте "Наодинці з Гламуром".

Самаева также ответила, готова ли она отказаться от своей работы и сидеть с внуками.

"Не буду отказываться. Сейчас, в XXI веке, есть няни, есть и другая бабушка, поэтому как-то можно решить", – добавила актриса.

