Не только для душа: стюардесса раскрыла неожиданные способы использования гостиничных шапочек

Шапочки для душа в основном входят в набор бесплатных туалетных принадлежностей в гостиничном номере. По словам одной стюардессы, у них может быть гораздо больше применений, чем просто защита волос от намокания во время душа. Об этом пишет Express.

В частности, в TikTok голландская стюардесса Эстер Стуррус поделилась тремя другими способами использования шапочки для душа. Ее первое предложение - надевать шапочку на пульт дистанционного управления, ведь "они грязные". Она говорит, что шапочки для душа также могут пригодиться, чтобы приглушить шум капель воды из душа ночью и защитить обувь в чемодане.

В то же время эксперты по путешествиям в StyleDegree поделились другими креативными способами использования шапочки для душа во время отпуска за границей, в частности в качестве "крышки для еды".

"Если у вас есть миска с остатками еды и вы хотите защитить ее от мух, наденьте шапочку для душа на миску, чтобы использовать ее в качестве крышки", - посоветовали они.

Также шапочки для душа могут служить плавательными шапочками, дополнять пляжную одежду, предотвращать вытекание жидкостей, хранить загрязненную одежду или защищать ваш телефон во время непогоды.

Почему отели предоставляют бесплатные шапочки для душа?

Бывшая сотрудница отеля по имени Дебора отметила, что раньше люди мыли волосы реже, поэтому шапочки для душа использовали чаще и их наличие было привычным.

Однако сейчас некоторые отели перестали предоставлять их автоматически, но их все еще можно получить по запросу.

"Многие люди любят принимать душ, но не хотят намочать волосы - возможно, они хотят, чтобы укладка или другая прическа продержалась дольше, например. Но в некоторых отелях они все еще есть в номерах. Хранить их там не так уж и дорого, потому что они довольно недорогие, а многие из них никогда не открываются, поэтому их не нужно заменять каждый день", - объяснила Дебора.

