'Лучше, чем Притула': Дантес эмоционально высказался о работе с Никитюк

Артисты стали соведущими одного из шоу.

Украинский певец Владимир Дантес, который стал соведущим Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?" после Богдана Шелудяка (Буше) и Сергея Притулы, поделился впечатлениями.

"Мне очень нравятся отзывы и то, как смотрят это шоу по телеку и в YouTube. Заходит классно. Мы нравимся – это круто", - отметил Дантес в беседе с Никитюк в эфире шоу "єПитання на Новому".

По его словам, в коментариях зрители пишут, что "все классно" и что возле Леси давно не хватало такого ведущего, как Дантес.

Кроме того, певец рассказал, как они это шоу обсуждали с еритулой.

"Я был на подкасте у Сергея Притулы, говорит: "Ну как тебе?". Я говорю: "Я как раз подготовил комментарий". Читаю ему: "Вы, Владимир, намного лучший ведущий, чем Сергей Притула". Я смотрел ему в глаза и боялся сильно параллельно. Мне нравится не то, что нас сравнивают, а что нас с тобой хвалят. Это приятно", - добавил Дантес.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, почему ей нравится работать с Дантесом: "Первый ведущий, который пришел ко мне в гримерку и принес подарки. Притула приходил, но подарков не носил".

