На следующей неделе в Украине ощутимо похолодает, - синоптик Диденко

Завтра по всей стране сохранится теплая погода.

В Украину надвигается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"С середины следующей недели станет заметно холоднее", – сказала она.

Завтра же, 24 мая, значительная часть территории Украины окажется в сухой солнечной погоде. Это касается запада, севера и большинства центральных областей.

В то же время в восточных областях, на Днепропетровщине и в южной части пройдут дожди с грозами. Только на Одесщине вероятность осадков минимальна.

Температура воздуха в воскресенье ожидается комфортной. Днем будет в пределах +20...+24 градусов, а на востоке и юго-востоке прогреется до +25...+28 градусов.

"Киевляне завтра, 24 мая, отдохнут от грозовых дождей, будет много солнца", – порадовала прогнозом Наталья Диденко.

Температура воздуха, по ее данным, в столице составит +22...+24 градуса.

О том, что в Киеве ожидается похолодание, говорят и в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, уже в ближайшие дни в регион начнет поступать более прохладный воздух из Прибалтики, поэтому жара постепенно отступит.

В течение следующих четырех суток в Киевской области будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха снизится до +12…+14°, а днем будет держаться в пределах +20…+24°.

Впрочем, со среды погодные условия могут ухудшиться из-за притока холодного воздуха из района Белого моря. Это принесет дожди, усиление ветра и температуры ниже сезонной нормы. В частности, 27 мая в столице прогнозируют не выше +19°.

