Москва продолжает настаивать, что ряд украинских областей якобы являются ее землями.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя на фоне разговоров о завершении войны РФ против Украины отличился новым заявлением. Он сказал, что Украина "безвозвратно потеряла" Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и "ДНР", и "ЛНР" (Донецкая и Луганская области Украины, – УНИАН), и Херсонскую, и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – выдал рупор российской пропаганды в ООН.

Помимо этого, Небензя настаивает, что "будущая Украина", как считают в Москве, должна быть "демилитаризованным нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы".

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Война РФ против Украины: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически отказываться от оккупированных территорий и будет искать дипломатический путь их возвращения. По его словам, признавать захваченные территории частью России Киев не станет.

При этом Зеленский также сказал, что все еще считает возможной победу Украины в войне военным путем.

Тем временем администрация Трампа активизировала усилия по поиску пути, ведущему к завершению войны в Украине. Вероятнее всего, Трамп заставит Украину и Россию пойти на определенные уступки, пишут в западных медиа.

Поскольку сейчас у Украины мало возможностей обратить вспять недавние успехи оккупантов на поле боя, вероятнее всего, сделка будет предусматривать территориальные уступки в пользу РФ. Журналисты убеждены, что переговоры будут чрезвычайно сложными.

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