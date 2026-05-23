Лучшие военные пилоты Украины проходят испытания в 'играх с дронами', - Reuters

Таким образом Украина продвигает "геймификацию" войны.

На этой неделе в небе над западной Украиной прошли соревнования "Wild Drones", где собрались пилоты из 19 лучших подразделений страны и производители дронов, используемых на линии фронта. Об этом пишет Reuters.

В частности, беспилотник-перехватчик P1-SUN в форме шара пошел в пике на свою цель, а десятки военных наблюдали за этим. Когда он столкнулся с тросом, соединявшим другой беспилотник с воздушным шаром, который уплыл, раздался радостный возглас.

"Самые опытные военные пилоты дронов Украины на этой неделе соревновались не против России, а друг против друга в борьбе за право похвастаться и получить самое современное оборудование для своих подразделений. Технология дронов изменила ход войны в Украине. Молодые мужчины, которые с помощью игровых приставок управляют ударными дронами, наполненными взрывчаткой - иногда из командных центров, расположенных далеко за линией фронта - вызывают глубокий страх у вражеских солдат", - отмечает Reuters.

В частности, старший сержант батальона дронов "Черный ворон" по позывному Грей из 93-й механизированной бригады подчеркнул:

"Это возможность для них немного пообщаться друг с другом, чему-то научиться или поделиться с кем-то, а также узнать у производителей, какие новые продукты доступны".

Издание добавляет, что Украина продвигает "геймификацию" войны. В прошлом году государство ввело систему баллов за подтвержденные уничтожения дронов. Подразделения могут тратить эти баллы на покупку оборудования на военных онлайн-платформах DOT-Chain и Brave1 Market, которые называют "Amazon для войны".

"Это немного похоже на выбор автомобиля. Все они выполняют разные функции", - заметил один солдат из первого батальона 22-й отдельной механизированной бригады, который попросил не называть его имени.

Официальные лица говорят, что система помогает мотивировать солдат, стимулируя конкуренцию, а также обеспечивает эффективное распределение ресурсов среди лучших пилотов.

В свою очередь несколько офицеров рассказали, что их подразделения постоянно контактируют с производителями дронов, чтобы предложить улучшения.

"Это постоянный, непрерывный процесс. Если сегодня у нас есть одна версия дрона, то через три месяца это может быть совсем другой дрон", - сказал командир подразделения "Черный ворон", насчитывающего около 400 человек, с позывным Дим.

В то же время несколько участников добавили, что дроны, такие как тяжелый бомбардировщик "Vampire", изготовленный украинской оборонной компанией Skyfall, также используются для доставки еды, воды и лекарств в "зону поражения".

Также представитель компании, попросивший называть его по позывному Ares, подчеркнул, что Skyfall имеет мощности для производства более 10 000 дронов в день и постоянно получает отзывы с линии фронта.

"Наибольший спрос - на автоматизацию, чтобы меньшее количество людей могло управлять большим количеством дронов", - добавил он.

Ранее военный эксперт Юрий Федоров заявил, что украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ на оккупированных территориях, а именно по населенным пунктам Снежное и Геническая Горка, где готовили российских операторов БПЛА, а в местном отеле на побережье дислоцировался штаб ФСБ РФ.

"В Снежном находился и, очевидно, находится до сих пор, никуда его не перевели... центр, в котором дислоцируется батальон "Ахмат-Север"... Это батальон, созданный в Чечне по приказу Рамзана Кадырова, и подчиняется он Алаудинову - командующему всех чеченских формирований в оккупированной Украине", - подчеркнул эксперт.

Также Business Insider писал, что украинские дроны с ракетами "охотятся" на российскую ПВО. Отмечается, что дроны с фиксированным крылом могут нести до восьми ракет каждый. Ракеты запускаются из-под крыльев в быстрой последовательности и применяются для поражения наземных целей.

