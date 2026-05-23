Компания беглого бизнесмена-мошенника не хочет возвращать миллиардные долги, – эксперт

Новость о том, что государственный "Укргазбанк" смог вернуть более миллиарда гривен долга, связанного с ООО "Евроэнерготрейд", стала знаковой на газовом рынке. Но теперь должник пытается признать договор залога недействительным.

14 мая Укргазбанк публично сообщил о возврате средств. Более миллиарда гривен выплатил имущественный поручитель – компания Парк Лейн, которая после этого получила право самостоятельно взыскивать долг с "Евроэнерготрейда" и других имущественных и финансовых поручителей. А уже через пять дней – 19 мая – должник – ООО "Евроэнерготрейд" – подал в Хозяйственный суд Киева иск, где одним из ответчиков выступает "Укргазбанк". Об этом сообщает экономический эксперт Алексей Кущ.

Эксперт отмечает, что иск подан по делу о банкротстве абсолютно несвязанной компании, объединив фирму-банкрота и банк в качестве соответчиков.

"Евроэнерготрейд" решил через суд признать недействительным договор залога прав требования должника ("Евроэнерготрейд") к ООО "Химтрейд", заключенный еще в 2020 году. То есть через пять с половиной лет после подписания. И именно после того, как банк реально получил деньги от поручителя", – пишет Алексей Кущ.

По информации экономиста, официальная мотивация иска – это "некорректный расчет сумм", инфляция и другие финансово-юридические аргументы. Очевидно, что это попытка задним числом снести сам механизм обеспечения долга и таким образом избежать выплаты кредита государственному банку, то есть, по сути, самому государству. Причем уже после того, как появилась реальная возможность его погашения.

"По факту, как только госбанк реально вернул более миллиарда гривен, должник "проснулся" и начал придумывать новые способы, как изменить ситуацию в свою пользу. Такие попытки недопустимы и во время войны, и в мирное время. Во время войны – это вообще вопиющая ситуация", – подчеркивает Алексей Кущ.

Напомним, что компанию "Евроэнерготрейд" связывают с украинским бизнесменом-беглецом Юрием Дубинским. В известном фильме-расследовании "Батальон Монако" засветился автомобиль с номерами этой компании. В СМИ предполагали, что это могло быть авто Дубинского.

Также фамилия Дубинский фигурирует в деле 757/36560/17-к ВАКС по статье "фиктивное предпринимательство".

Также приговором суда в уголовном производстве №52018000000001011 Юрий Дубинский признан виновным в совершении уголовных правонарушений, связанных с фиктивным предпринимательством, отмыванием средств и участием в преступной организации (ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК Украины). Судом установлено, что он организовал приобретение фиктивных компаний, которые использовались для отмывания средств, полученных от реализации природного газа по заниженным ценам в рамках деятельности ПАО "Укргаздобыча". В этом деле речь шла об убытках государству на сумму около 740 млн грн.

