'Я - украинец': Небензя отличился циничным заявлением на Совбезе ООН

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что является украинцем по происхождению и что украинцы и россияне "одна нация".

Такое заявление он сделал во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, что ее трудно найти даже в Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец - щирый украинец и мать тоже. Из казаков. Более щирые, чем вы... Для нас нет разницы, мы все одна нация", - высказался Небензя.

Помимо этого, он утверждал, что у украинцев и россиян "национальность общая".

В своей речи он даже обвинил Украину в "измене Киевской Руси" и повторил нарративы Кремля о "нацистах", заявив, что война будет продолжаться "столько, сколько надо".

Попутно российский представитель обвинил европейские страны, входящие в ООН, в том, что они якобы не заинтересованы в мирном урегулировании.

Он выразил мнение Кремля о том, что Европа "очевидно не настроена" поддерживать нынешние трехсторонние переговоры по решению "украинского кризиса", и ее также "не интересует будущее украинского народа".

Представитель Украины в ООН, заместитель министра обороны Марьяна Беца в долгу не осталась и резко отреагировала на заявления Небензи:

"Небензя, вы не украинец - не притворяйтесь украинцем. Во-вторых, ни одна нация, которая объединяется с Россией, никогда не станет с ней единым народом".

Она добавила, что Украина является демократическим, свободным европейским государством, в то время как Россия - "государство, которое несет агрессию, терроризм, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".

Заявления Небензи в ООН

13 января на заседании Совбеза ООН по Украине Небензя заявлял, что война против Украины будет продолжаться, пока президент Украины Владимир Зеленский "не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров".

А ранее на заседании ООН Небензя рассказывал новую историю об "украинских нацистах". Он заявлял, что жители одного из украинских поселков якобы жаловались ему на бандеровцев.

Вас также могут заинтересовать новости: