Готовы ли украинцы к территориальным уступкам ради окончания войны: результаты опроса

Если речь идет официальное признание отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (67%) будут против.

Большинство жителей Украины выступают против любых территориальных уступок России ради скорейшего завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что по сравнению с маем-началом июня 2025 года ситуация почти не изменилась. Так, 54% украинцев категорически против никаких территориальных уступок (в начале лета 2025 года - 52%). Готовы принять определенные территориальные потери - 38% (ранее было столько же).

Согласно данным опроса, если речь идет официальное признание отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (67%) будут против. Готовы принять - 24%. По сравнению с маем-июнем ситуация практически не изменилась.

При этом подавляющее большинство - 71% - отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять - только 19%. В мае-июне 78% категорически отвергали, а были готовы на такой вариант - 15%.

В случае варианта с замораживанием линии фронта без официального признания никаких оккупированных территорий частью России, то 56% категорически отвергают такой вариант, а готовы на него - 35%. Социологи добавили:

"При этом с мая-июня снизилась готовность принять такой вариант - так, доля тех, кто может согласиться, снизилась с 43% до 35%. Доля тех, кто категорически против, выросла с 48% до 56%".

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что каждая война заканчивается миром или капитуляцией.

"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то что-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно. Мой личный прогноз - это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", - сказал чиновник.

