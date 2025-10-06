Благодаря этим соглашениям, Израиль закрепил за собой статус важного поставщика систем ПВО.

В последние месяцы Израиль оказался под усиленной критикой со стороны нескольких европейских стран за свое поведение во время войны в секторе Газа. В то же время, это не помешало другим странам приобрести испытанные в боях израильские системы противовоздушной обороны, пишет Forbes.

В частности, указывает издание, это касается Германии. Также Украина подтвердила, что Израиль предоставил ей американские системы MIM-104 Patriot PAC-2, которые в прошлом году она вывела из эксплуатации. Подчеркивается, что это очень нужное пополнение для напряженной системы противовоздушной обороны Киева.

"Израильская система работает в Украине уже месяц. Осенью мы получим еще две системы Patriot, это все, что я могу сказать", - сообщил журналистам 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Также приводятся данные украинских СМИ о возвращении из Израиля украинского тяжелого транспортного самолета Ан-124. Данный самолет перевозил "контейнеры, внешне идентичные контейнерам, которые используются израильской армией для транспортировки перехватывающих ракет Patriot".

Отмечается, что Израиль официально отрицает поставки Киеву любых из этих систем. В то же время, в стране объяснили, что вернули США системы после того, как вывели их из эксплуатации. Существует предположение, что Вашингтон сначала отремонтировал их, а затем передал Украине.

В материале говорится, что хотя Израиль использовал вариант PAC-2 системы Patriot, а не технологию "hit-to-kill", которая используется в более совершенной системе PAC-3, Киев нуждается во всех средствах противовоздушной обороны, которые только можно получить.

Россия не ослабляет своих дроновых и ракетных атак по Украине. Более того, как говорится в статье, есть опасения, что Москва может вскоре запустить 2000 дронов за одну ночь.

Издание напомнило, что более года назад президент Украины заявил, что его стране нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью покрыть воздушное пространство, но Украина вряд ли когда-то сможет получить такое количество.

Отмечается, что Германия недавно пообещала предоставить Украине две системы. Также неясно, сколько бывших израильских систем Киев получит в конечном итоге, но если это будут 8 систем, это было бы значительным вкладом.

Примечательно, что Израиль публично заключил несколько значительных сделок на экспорт своих отечественных систем ПВО в Европу. Сейчас многие страны Европы обеспокоены пробелами в системе ПВО континента, особенно в отношении стратегических ракет России.

По данным издания, только несколько стран имеют такие усовершенствованные системы ПВО, которые прошли суровые боевые испытания, как Израиль. Например, Финляндия, которая имеет длинную общую границу с Россией и историю вторжений. Хотя страна и имеет небольшую численность населения, но всегда поддерживала эффективную армию, имея самый большой арсенал артиллерии в Западной Европе.

Незадолго до того, как Россия в 2022 году вторглась в Украину, Хельсинки заказал 64 самолета-невидимки пятого поколения F-35A Lightning II, чтобы заменить старые самолеты Hornet. Издание отмечает, что было огромной инвестицией для такой маленькой страны.

Более того, в ноябре 2023 года Хельсинки обратился к Израилю с просьбой о помощи в совершенствовании наземной системы противовоздушной обороны. Финляндия решила приобрести у Израиля систему "Праща Давида".

В публикации говорится, что Словакия недавно выбрала израильскую систему Barak MX для замены своей стратегической системы противовоздушной обороны S-300, которую передала Украине после полномасштабного российского военного вторжения.

Кипр также недавно получил Barak MX, хоть и не является европейской страной, которая считает Россию основной угрозой. Однако, это поможет стране заменить свой военный арсенал, который преимущественно состоит из российской продукции.

Издание добавляет, что Германия сделала заказ на систему Arrow 3. С конца 2023 года она доказала свою эффективность в боях против баллистических ракет хуситов и Ирана.

Германия предполагает, что эта система будет играть центральную роль в 24-членной Европейской инициативе "Небесный щит", которую предложили в ответ на вторжение России в Украину.

Приводятся данные, что стоимость этой системы составляет 3,5 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей оборонной сделкой в истории Израиля. Первые поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

Указывается, что все эти сделки были заключены менее чем за три последних года и позволили Израилю быстро закрепить за собой статус важного поставщика некоторых из самых современных систем противовоздушной обороны в Европе. Прогнозируется, что эта роль, вероятно, сохранится в течение многих лет.

Дроновая атака России по Европе

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что неизвестные дроны, обнаруженные в воздушном пространстве Германии, пока не представляли никакой конкретной угрозы. Писториус отметил, что Германия в области защиты от беспилотников достигла значительного прогресса, но Бундесвер не может взять на себя полную ответственность за сбивание этих беспилотников по всей стране. Политик скептически высказался относительно планов министра внутренних дел Александра Добриндта создать центр защиты от беспилотников.

Также мы писали, что издание Atlantic Council считает, что Украина превращается в сверхдержаву дронов, а также учит НАТО защищаться от гибридной войны России. Страны, среди которых Дания и Польша, начали совместные учебные программы с украинскими инструкторами, поскольку хотят перенять опыт Киева в противодействии беспилотникам.

