Предполагают, что даже если РФ не добьется обмена Вадима Красикова, россияне все равно потребуют от США обмена в формате 2:2.

Правительство России добивается обмена россиянина Вадима Красикова, осужденного в декабре за убийство бывшего чеченского боевика.Как сообщает CNN со ссылкой на источники, в начале июля россияне передали США запрос через неофициальный канал, используемый ФСБ, о том, что они хотят освободить Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Источники CNN сообщили, что запрос был сочтен проблематичным по нескольким причинам. В том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии.

Из-за того, что запрос был сообщен не официально, через ФСБ, правительство США не рассматривало его как ответ на предложение США об обмене задержанных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон заявила, что это "плохое предложение", которое сигнализирует о том, что Россия верит, что удастся избежать решения вопроса за столом переговоров.

"Содержание двух незаконно задержанных американцев в заложниках для освобождения российского убийцы, находящегося под стражей в третьей стране, не является серьезным встречным предложением", - сказала она.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также назвал запрос "недобросовестной попыткой уклониться от очень серьезного предложения".

Оценивая ход переговоров, Кирби подчеркнул, что они не застопорились, но Россия "не хотела честно рассматривать или даже серьезно рассматривать выдвинутое предложение".

В тоже же время, по информации источников, США сделали запрос в Германию о возможности включения Красикова в список. Американское правительство охарактеризовали эту работу как "проверку статуса Красикова".

Несколько источников сообщили CNN, что даже если РФ не добьется обмена Вадима Красикова, россияне все равно потребуют обмена в формате 2:2.

Российские правительственные чиновники в последние недели публично заявляли, что хотят добиться освобождения не только Виктора Бута, но и Романа Селезнева, хакера, который в настоящее время отбывают 27-летний срок в США.

Переговоры об обмене заключенными между РФ и США

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен запросил и провел первый с середины февраля разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он касался в первую очередь "существенного предложения", представленного Москве "несколько недель назад".

Речь идет об обмене Бриттни Грайнер (американская баскетболистка, арестованная в московском аэропорту "Шереметьево" якобы за перевозку гашишного масла) и Поле Уилане (канадец с гражданством США, Великобритании и Ирландии, арестованный в РФ по обвинению в шпионаже и приговоренный в 2020 году к 16 годам лишения свободы).

Соединенные Штаты Америки предлагают обменять их на Виктора Бута - российского предпринимателя, которого в 2012 году осудили в США за намерение продать оружие и поддержку терроризма.

Что известно о Вадиме Красикове?

Вадим Красиков - спецназовец "Вымпела", известный как "киллер на велосипеде".

Он был осужден за убийство "врага Кремля" Зелимхана Хангошвили в Берлине, куда он прибыл с документами на имя "Вадим Соколов".

23 августа 2019 года Красиков подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Хангошвили, участвовавшему во Второй чеченской войне в качестве полевого командира и проживавшему после этого в Германии, и произвёл три выстрела из пистолета. В результате Хангошвили был убит на месте.

После этого Красиков выбросил в воды реки Шпрее пистолет и велосипед, снял парик, быстро переоделся. Однако двое подростков, случайно заметивших его подозрительные действия, вызвали полицию.

Прокуратура Германии утверждало, что преступление заказало правительство России.

Ранее журналисты обнаружили связь между бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) и бывшим лидером "ЛНР" Игорем Плотницким, отравителями оппозиционера Алексея Навального и спецназовцем Вадимом Красиковым. Все они использовали паспорта прикрытия той же серии, что и сотрудники ФСБ.

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