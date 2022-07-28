Вашингтон ожидает, что звонок состоится в ближайшие дни.

Госдепартамент официально запросил разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, Москва подтвердила получение запроса.

По словам Прайса, это разговор не станет переговорами по поводу Украины и не сигнализирует о нормализации российско-американских отношений.

Вашингтон ожидает, что звонок состоится в ближайшие дни.

В российском МИД прокомментировали запрос США так: "МИД РФ уделит этой просьбе внимание, когда позволит время".

Ранее сообщалось, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым "существенное предложение", представленное Москве "несколько недель назад". Оно касается возможного обмена двух граждан США, которые, по словам американской стороны, были задержаны незаконно.

Речь идет о Бриттни Грайнер (американская баскетболиста, арестованная в московском аэропорту "Шереметьево" якобы за перевозку гашишного масла) и Поле Уилане (канадец с гражданством США, Великобритании и Ирландии, арестованный в РФ по обвинению в шпионаже и приговоренный в 2020 году к 16 годам лишения свободы).

Соединенные Штаты Америки предлагают обменять их на Виктора Бута - российского предпринимателя, которого в 2012 году осудили в США за намерение продать оружие и поддержку терроризма.

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