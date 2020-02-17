Убийство "врага Кремля" в Берлине организовало подразделение ФСБ России - расследователи

Задержанный убийца тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ ни много раз созванивался с сотрудниками "Вымпела".

Убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ "Вымпел".

Об этом говорится в совместном расследовании группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider.

Гражданин России Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в прошлом году в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела".

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Авторам расследования удалось найти номер телефона, которым Вадим Красиков пользовался в России до убийства в Берлине - несмотря на то, что ни на его имя, ни на имя его супруги никогда не выпускала сим-карт ни одна российская компания сотовой связи. Его удалось найти через номер жены Красикова.

Данные о звонках с этого номера позволили расследователям утверждать, что связь "берлинского убийцы" с ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно подготовку к операции по убийству Хангошвили.

В Bellingcat считают, что операцию курировал начальник Центра специального назначения ФСБ, генерал-полковник Александр Тихонов, однако непосредственно с ним общался не действующий сотрудник спецслужбы, а бывший - Эдуард Бендерский.

Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, когда Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт на имя Соколова, а также 28 июля - по возвращению из Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве в ЗАО "Руст" (для визы).

Как видно по перемещениям Красикова (которые также видны по биллингу его телефона), он неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ - как минимум 8 раз в 2019 году базу ЦСН ФСБ в Балашихе (войсковая часть 35690). В последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа - всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства.

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Красиков оставил свой мобильный дома, отправившись в Европу, для миссии у него был отдельный мобильник, который он активировал 15 августа, за два дня до вылета из Москвы. Новый номер телефона он зарегистрировал на свою новую фамилию "Соколов". Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона, и, как оказалось, кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем: и указанное время соединений, и номера вышек постфактум были изменены. "К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений", - пишет The Insider.

В России Красиков практически не использовал этот телефон, сделав единственный звонок 15 августа в туристическое агентство.

17 августа он вылетел в столицу Франции. Первые два дня в Париже метаданные с телефона отсутствуют, зато 19 августа "турист Соколов" выполнил всю обязательную программу, посетив Лувр, Эйфелеву башню, Елисейские поля, базилику Сакре-Кёр, Дом инвалидов, или церковь Мадлен.

20 августа Красиков вылетел в Варшаву. Там он направился в парк Лазенки, где осмотрел королевский дворец, затем вернулся в старый город и провел остаток вечера в ресторане Sexy Duck. На следующий день он сделал несколько звонков человеку, который, как удалось установить расследователям, является местным русскоговорящим гидом. Днем он отправился в Вилянувский дворец и вечером вернулся в отель.

22 августа и в последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице - он был включен (судя по периодической активности GPRS), но соединений по нему не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлин нет, он выехал туда или на поезде, или на машине. На следующий день в 11:58 он убил Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами в голову.

Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ.

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Спецподразделение "Вымпел" (или управление "В" Центра специального назначения ФСБ) было создано в 1981 году после начала войны в Афганистане и вдохновлено успешным штурмом дворца Амина в Кабуле. Официально "Вымпел" был создан для проведения операций за пределами страны в особый (угрожаемый) период. Приказы о проведении операций мог отдать только председатель КГБ СССР - и только письменно. После распада СССР "Вымпел" был переориентирован на задачи внутри страны - прежде всего на борьбу с террористами.

В среднем подготовка "вымпеловца" занимает 5 лет.

Среди прочего, по заказу сотрудников "Вымпела" создавались специальные образцы вооружения и снаряжения. Примечательно, что по данным источников Spiegel, знакомых с деталями расследования убийства Хангошвили, Красиков использовал модифицированный Глок 26 с замененным стволом без серийного номера, специально приспособленный для установки особого глушителя.

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2019 года в Берлине был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской войны он был командиром одного из подразделений, которые сражались против российских войск. Полиция задержала подозреваемого на месте убийства. При нём был поддельный загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Документ он получил за неделю до выезда за границу.

Расследовательская группа Bellingcat считает, что подозреваемый – это россиянин Вадим Красиков. В 2014 году он был объявлен Россией в международный розыск по делу об убийстве предпринимателя. Но через полгода розыск остановили. Официально о личности задержанного не сообщается, сам он заявил, что у него есть российское гражданство.

Германия объявила двоих сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата и выслала их из страны в связи с делом об убийстве.