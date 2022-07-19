Выявить это удалось благодаря женам террористов.

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий использовали особые российские паспорта прикрытия.

Об этом идет речь в расследовании The Insider и Bellingcat.

Журналисты обнаружили связь между Гиркиным, отравителями оппозиционера Алексея Навального и спецназовцем "Вымпела" Вадимом Красиковым, известным как "киллер на велосипеде", убившим чеченского беженца Хангошвили в Берлине.

Все они использовали паспорта прикрытия той же серии, что и сотрудники ФСБ. Особая серия паспорта обнаружилась и у бывшего лидера "ЛНР" Игоря Плотницкого, правда, в его случае она была общей не с ФСБшниками, а с хакерами из ГРУ.

Выявить эти связи удалось благодаря женам террористов. Гиркин и Плотницкий с фальшивыми именами летали по одной брони билетов со своими супругами.

Паспорт Игоря Гиркина на имя "Сергей Рунов"

Гиркин, принимавший участие в организации "референдума" в Крыму и создании "Донецкой народной республики", называл себя "полковником ФСБ в запасе".

Он руководил боевиками на Донбассе вплоть до августа 2014 года. После - лишился поддержки Кремля и решением Владислава Суркова на его место был поставлен Александр Захарченко.

Уже вернувшись в Россию Гиркин активно пользовался документами прикрытия - внутренним российским паспортом на имя "Сергей Рунов".

17 декабря 2014 года Гиркин отпраздновал свое 44-летие, женившись на 21-летней уроженке Донбасса Мирославе Регинской в Москве. В ряд путешествия Регинская отправлялась с мужем, бронируя билеты на двоих с "Сергеем Руновым". Другие поездки "Сергея Рунова" также можно сопоставить с публичными выступлениями Гиркина за пределами Москвы.

"Рунов" - фамилия деда Гиркина по материнской линии. Судя по многочисленным базам данных, человека с таким ФИО и датой рождения на самом деле не существует", - отмечают журналисты.

Когда именно был впервые выдан паспорт "Сергея Рунова", остается неясным. По данным российской базы данных "Магистраль", паспорт впервые был использован для билета поездом из Москвы в Санкт-Петербург 25-26 ноября 2014 года. Днем позже на местном канале "Санкт-Петербург" вышло видеоинтервью с Гиркиным.

Номер паспорта указывает на то, что его должны были выдать еще в 2002 или 2003 году, но использование старых бланков для поддельных паспортов - не редкость.

Примечательно, что российские спецслужбы как минимум один раз переоформляли Гиркину паспорт на имя Рунова. Это произошло через некоторое время после того, как "Сергею Рунову" исполнилось 45 лет и он должен был получить новый внутренний паспорт РФ.

Последний известный рейс Гиркина с паспортом "Сергея Рунова" — перелет из Москвы в Ставрополь 14 февраля 2016 года с обратным билетом через три дня. Гиркин заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия.

"Паспорт прикрытия Гиркину могли бы дать и в ФСБ, и в ГРУ. Но поиск соседних с "Руновым" номеров паспорта в авиабазе выявил еще шесть поддельных российских внутренних паспортов из той же серии, некоторых из этих личностей The Insider и Bellingcat идентифицировали как сотрудников ФСБ. И сотрудники эти очень примечательны", - отмечают журналисты.

Игорь Плотницкий и его паспорт "Плотникова"

Игорь Плотницкий более трех лет, до конца 2017 года, был главарем "ЛНР". В этом качестве он был одним из подписантов Минских соглашений 2014–2015 годов.

У него, как и у Гиркина, был обнаружен паспорт прикрытия. Помогла в этом, как и в случае с Гиркиным, супруга Лариса Плотницкая, которая, как сообщается, скончалась в 2020 году.

По базе перелетов видно, что 7 ноября 2014 года Плотницкая вылетела из Ростова-на-Дону в Москву вместе с гражданином России Игорем Владимировичем Плотниковым, дата рождения которого указана 24 июня 1964 года - такая же, как и у Плотницкого.

Плотницкий получил должность главы "ЛНР" всего за три дня до этого. Кроме того, полетные данные указывают на то, что его тогдашний коллега Александр Захарченко, который был приведен к присяге в качестве главы "ДНР" в тот же день, что и Плотницкий, летал по тому же маршруту вскоре после "инаугурации".

Самый ранний пример использования Плотницким паспорта на имя "Игорь Плотников" был для рейса из Ростова-на-Дону в Москву 4 сентября 2014 года, то есть за день до того, как он появился в Минске вместе с Захарченко для подписания Минского протокола.

Он также использовал этот паспорт прикрытия для перелета по тому же маршруту 18 сентября, а на следующий день Плотницкий и Захарченко прибыли в Минск во второй раз, чтобы подписать меморандум в дополнение к Минскому протоколу.

Плотницкий в комментарии СМИ заявил, что, куда именно летал в 2014 году, он не помнит, но уверен, что летал всегда только с паспортом на свое имя.

Паспорт "Плотникова" относился к тому же диапазону, что и паспорта, которыми пользовались известные сотрудники ГРУ. Например, паспорт с номером на одну цифру ниже "Плотникова" - 4514500473 - на имя Алексеев Николай Константинович (07.04.1980 года рождения) использовал сотрудник ГРУ в Нидерландах во время неудавшейся кибероперации против ОЗХО в 2018 году.

"Таким образом, паспорт Плотницкого был выдан, скорее всего, также в ГРУ", - предполагают журналисты.

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