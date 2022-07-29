Это первый их разговор с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Это был честный и прямой разговор. Я призвал Кремль принять наше содержательное предложение по освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Я также подчеркнул, что мир ждет от России выполнения своих обязательств по сделке, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины", - сказал Блинкен.

По словам Госсекретаря, Лавров заявил, что смена демократически избранного правительства Украины входит в российские планы. Он пригрозил санкциями в случае попытки реализовать этот план.

"В свете недавних заявлений Кремля о планах продолжить аннексии украинской территории и слов самого министра о том, что смена демократически избранного правительства Украины входит в российские планы, я дал понять Лаврову, что эти планы никогда не будут приняты. Мир никогда не признает аннексий. Мы наложим дополнительные существенные санкции на Россию, если она реализует эти планы", - заявил он.

Он отказался комментировать, как Лавров ответил на это.

"Я не хочу характеризовать какие-либо ответы министра иностранных дел Лаврова", - сказал он.

Российский МИД по итогам переговоров также сообщил, что Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Украине.

Было ли достигнуто взаимопонимание в вопросе обмена заключенными - не сообщается. Лавров заявил, что предложил перейти в этом вопросе к "тихой дипломатии".

Ранее сообщалось, что Блинкен хочет обсудить с Лавровым "существенное предложение", представленное Москве "несколько недель назад". Оно касается возможного обмена двух граждан США, которые, по словам американской стороны, были задержаны незаконно.

Речь идет о Бриттни Грайнер (американская баскетболистка, арестованная в московском аэропорту "Шереметьево" якобы за перевозку гашишного масла) и Поле Уилане (канадец с гражданством США, Великобритании и Ирландии, арестованный в РФ по обвинению в шпионаже и приговоренный в 2020 году к 16 годам лишения свободы).

Соединенные Штаты Америки предлагают обменять их на Виктора Бута - российского предпринимателя, которого в 2012 году осудили в США за намерение продать оружие и поддержку терроризма.

28 июля Госдепартамент официально запросил разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс подчеркивал, что этот разговор не станет переговорами по поводу Украины и не сигнализирует о нормализации российско-американских отношений.

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