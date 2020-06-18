Германия официально обвинила Россию в убийстве чеченского командира

Немецкие правоохранители считают, что мотивом убийства стало «враждебное отношение» мужчины к Кремлю.

Прокуратура Германии предъявила подозрение россиянину Вадиму Красикову в убийстве чеченского полевого экс-командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, утверждая, что преступление заказало правительство России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкие СМИ.

«Государственные органы центрального правительства Российской Федерации поручили преступнику ликвидировать жертву», – говорится в тексте обвинения.

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Немецкие правоохранители считают, что мотивом убийства стало «враждебное отношение» мужчины к Кремлю.

Зелимхана Хангошвили застрелили в августе 2019 года в парке Берлина. Тогда же задержали предполагаемого убийцу Вадима Красикова. По информации СМИ, киллер сотрудничал с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

Сам мужчина называл себя «Вадимом Соколовым», но после многочисленных независимых расследований в фамилии усомнились. Все признаки указывали на участие ФСБ в создании идентичности «Соколова».

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.

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