Германия официально обвинила Россию в убийстве чеченского командира
Прокуратура Германии предъявила подозрение россиянину Вадиму Красикову в убийстве чеченского полевого экс-командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, утверждая, что преступление заказало правительство России.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкие СМИ.
«Государственные органы центрального правительства Российской Федерации поручили преступнику ликвидировать жертву», – говорится в тексте обвинения.
Читайте такжеВ Кремле подтвердили, что 80 приглашенных на парад ветеранов поместили в двухнедельный карантин
Немецкие правоохранители считают, что мотивом убийства стало «враждебное отношение» мужчины к Кремлю.
Зелимхана Хангошвили застрелили в августе 2019 года в парке Берлина. Тогда же задержали предполагаемого убийцу Вадима Красикова. По информации СМИ, киллер сотрудничал с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.
Сам мужчина называл себя «Вадимом Соколовым», но после многочисленных независимых расследований в фамилии усомнились. Все признаки указывали на участие ФСБ в создании идентичности «Соколова».
Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Германии выдали международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаках Бундестага по заказу России в 2015 году.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram