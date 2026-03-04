Путин решил передать Венгрии пленных украинцев: Киев требует доступа к своим гражданам

Ведомство подчеркнуло, что Москва и Будапешт используют жизни людей как разменную монету в политическом пиаре перед венгерскими выборами.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о решении якобы передать Венгрии нескольких военнопленных. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Москва и Будапешт манипулируют вопросами военнопленных.

Как отмечают в пресс-службе МИД Украины, бесспорно, всегда важно, когда люди выходят на свободу после российского плена, особенно учитывая, что 95% украинских военнопленных подвергаются в плену пыткам. При этом украинской стороне не была предоставлена информация о конкретных освобожденных людях, поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных.

Также украинская сторона обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули. Как отметили в МИД, для Украины вопрос возвращения людей из плена - приоритетный. В частности, украинская сторона работает над ним постоянно, на всех площадках и со всеми сторонами, которые могут способствовать освобождению наших людей из неволи.

Видео дня

Отмечается, что недавно успеха удалось достичь украинской переговорной группе в процессе мирных усилий под лидерством США, и активная работа над продолжением обменов продолжается и сейчас.

"В то же время вынуждены констатировать, что Москва и Будапешт уже не впервые манипулируют чувствительным вопросом военнопленных. Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем. Очевидно, что ни Путин, ни нынешнее руководство в Будапеште пределов в цинизме не знает. Надеемся, что после сегодняшнего дня они оставят этих людей в покое и позволят им самим выбирать, как дальше жить", - подчеркнули в МИД.

Вместе с тем, в МИД осуждают манипуляции этнической картой, которые звучат с венгерской стороны, потому что Украина всегда ставит на первое место интересы защиты своих граждан независимо от их этнического происхождения.

"Настоящие гуманитарные усилия, которые прилагают те государства мира, которые искренне помогают Украине освобождать людей из плена и защищать жизнь, никогда не сопровождаются таким циничным пиаром и политизацией. Важно, чтобы жизнь имела высшую ценность", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, диктатор и инициатор войны Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве заявил, что освобождение двух венгерских граждан, которые якобы попали в плен к российским войскам.

Венгрия и Россия - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в июне 2023 года распространялись сообщения о том, что Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных. "Это мой человеческий и патриотический долг", - заявил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Семьен, который также отвечает за церковные дела.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин похвалил Орбана за "наезды" на Украину. Это произошло во время телефонного разговора. В беседе были, в частности, подняты вопросы, касающиеся "граждан Венгрии, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и попали в российский плен".

Вас также могут заинтересовать новости: