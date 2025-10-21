В Европе произошли загадочные взрывы на двух НПЗ: оба работают на российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел консультации с руководством MOL и министром внутренних дел относительно пожара на заводе.

Сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах стран-членов ЕС, которые связаны с Россией, произошли внештатные ситуации. Речь идет о пожаре и взрыве на НПЗ MOL в Венгрии, которые могут привести к временной остановке предприятия, и взрыв на НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии, сообщают Magyar Nemzet и Digi24.

Взрыв на главном НПЗ Венгрии

Как пишет Magyar Nemzet, в Венгрии вечером 20 октября вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе MOL в городе Сазхаломбатт.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел консультации с руководством MOL и министром внутренних дел относительно пожара на заводе.

Размер ущерба от пожара неизвестен. По состоянию на 13:52 по киевскому времени пожар удалось локализовать.

НПЗ MOL - главный нефтеперерабатывающий завод Венгрии, который работает в том числе на российской нефти.

Euronews со ссылкой на венгерские СМИ сообщает, что в результате пожара завод может временно остановиться.

Взрыв на НПЗ Лукойла в Румынии

В Румынии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который, как следует из названия, принадлежит российской нефтяной компании "Лукойл" и работает на российской нефти.

По словам представителей завода, инцидент произошел во время работ, которые выполняли сотрудники подрядной организации. В результате инцидента работник компании-подрядчика получил травмы. Его срочно доставили в больницу скорой помощи.

Представители промышленного подразделения компании отмечают, что взрыв не повлиял на технологические установки или деятельность НПЗ.

Удары по российским НПЗ

Нефтеперерабатывающие заводы, работающие на российской нефти, страдают и в самой РФ. В частности, НПЗ в Новокуйбышевске, который принадлежит российской компании "Роснефть", в воскресенье, 19 октября, остановил работу после очередной атаки беспилотников.

В ночь на 26 сентября беспилотники ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарском крае России, в результате чего возник пожар на одной из установок.

В целом с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.

