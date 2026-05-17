В Вашингтоне вспыхнул скандал из-за сокращения американских сил в Европе

В Конгрессе США пригрозили Пентагону из-за сокращения войск в Европе

В США разгорелся новый конфликт между Конгрессом и Пентагоном после решения отменить переброску американской бронетанковой бригады в Польшу. Законодатели заявили, что такие действия могут подорвать доверие союзников по НАТО и сыграть на руку России, пишет издание Defence One.

Скандал вспыхнул во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. Глава комитета Майк Роджерс резко раскритиковал Минобороны США и предупредил о "болезненных последствиях", если Пентагон нарушит установленный законом минимум численности американских войск в Европе.

Речь идет об отмене развертывания 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польше. Решение приняли на фоне планов администрации Дональда Трампа вывести около 5000 военнослужащих из Германии. В результате общее число американских войск в Европе может опуститься ниже установленного Конгрессом уровня в 76 тысяч человек.

Исполняющий обязанности начальника штаба армии США генерал Кристофер ЛаНеве заявил, что решение принималось не армией. По его словам, приказ сократить численность войск отдал глава Пентагона Пит Хегсет через командующего Европейским командованием США генерала Алексуса Гринкевича.

При этом представители Минобороны отказались подробно объяснить причины отмены переброски войск. Это вызвало возмущение среди конгрессменов, которые заявили, что союзников по НАТО фактически поставили перед фактом.

Особенно резко ситуацию восприняли в Польше. Конгрессмен Дон Бэкон сообщил, что польские власти узнали об отмене развертывания только постфактум, хотя Варшава считается одним из ключевых союзников США в Восточной Европе и активно увеличивает оборонные расходы.

Демократы и республиканцы в Конгрессе также предупредили, что сокращение американского присутствия в Европе может быть воспринято Москвой как сигнал ослабления поддержки союзников НАТО на фоне продолжающейся войны в Украине.

Вывод американских войск из НАТО

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Германии. Согласно информации, американский лидер рассматривает возможность радикальной реорганизации НАТО. По мнению Трампа, союзники по НАТО, которые не смогут увеличить военные расходы до 5% от ВВП, могут быть исключены из процесса принятия ключевых решений. Сюда входят расширение альянса, совместные миссии и даже активация взаимной помощи в соответствии со Статьей 5.

Согласно информации Politico, заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Германии стало необжиданностью для Пентагона. Как утверждается, Пентагон "не ожидал этого и не планировал никакого сокращения войск", сообщил представитель Конгресса.

