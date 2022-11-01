Он считает, что опросы показали массовое недовольство среди россиян.

Президент Российский Федерации Владимир Путин заявил о завершении мобилизации в стране.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Сочи.

"Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена", - заявил он.

Видео дня

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что таким образом российский диктатор пытается снять общественное напряжение.

"Видимо опросы и рейтинги показывают массовое недовольство. Кроме того, потери пошли. Поэтому, чтобы публика "проглотила" и перекрестились семьи тех, кого не мобилизовали. А если мобилизация будет продолжаться, то напряжение будет возрастать и среди тех, кого не успели призвать", — сказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе, 21 сентября. В российском Минобороны говорили, что собираются мобилизовать около 300 тысяч человек.

В украинской разведке сообщали, что российским мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Также россияне жаловались в социальных сетях на старое оружие и некачественную форму.

После объявления мобилизации на границах РФ были пробки, так как люди спешили выехать из страны.

По разным данным, с 21 сентября в Грузию, Казахстан и ЕС прибыли более 200 тысяч человек из России.

Вас также могут заинтересовать новости: