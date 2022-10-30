Чиновники уходят в отпуск и из него на работу уже не возвращаются.

Чиновники российского правительства и мэрии Москвы убегают от мобилизации за границу.

Об этом сообщает "Настоящее время"со ссылкой на главного редактора издания "Верстка" Лолу Тагаеву.

Изданию известны случаи отъезда сотрудников российских Минпросвещения, Министерства цифрового развития и Центробанка.

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В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитались 20-30% штата, поскольку чиновники уходят в отпуск и после него уже не возвращаются.

"Прежде всего едут в страны Средней Азии, как члены исполкома Российского футбольного союза. Нам написали несколько разных сотрудников мэрии и министерств, им хотелось поделиться своей историей. Никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разнообразной информации - не только к телевизору. Они понимают, что происходит", - сообщила Тагаева.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях и они оснащены средствами защиты, шлемами советского образца и оружием низкого качества.

28 октября Шойгу отчитался Путину об итогах частичной мобилизации. Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации завершены. По его словам, за месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были мобилизованы 300 тыс. человек, а 82 тыс. призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт.

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