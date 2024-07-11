"Эксперт по болезни Паркинсона посетил Белый Дом 8 раз за последние 8 месяцев". "Трамп делает заявления об абортах". "Загадочный мужчина, которого целовала Эмма Уотсон". "Массированный ракетный обстрел Украины и атака на детскую больницу". "Неожиданные результаты выборов во Франции"... Такими в понедельник, 8 июля, были самые большие новости в мире (но это не точно).

Для украинцев за рубежом, которые в понедельник не слышали пролетов и прилетов ракет, новость об обстреле детской больницы "Охматдет", частной клиники "Адонис" и медицинского центра матери и ребенка "Исида" - это шок. И, конечно, они вышли и выходят на акции протеста: в странах Европы и в США прошли десятки митингов в поддержку пострадавших в "Охматдете".

Но достаточно ли этого для удержания мировой повестки дня об Украине?

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Во-первых, для иностранцев новость об очередном преступлении РФ, вероятно, будет хоть и ужасной, но ведь и... привычной. Ведь мир не останавливается, в мире происходит много других вещей. И украинцам, чтобы быть услышанными среди других новостей, нужно делать сверхусилия. Никому же не надо напоминать, что со стороны Москвы в инфополе работает огромная пропагандистская машина?

Во-вторых, разовых выборочных демонстраций недостаточно, нужна ежедневная работа по информационному освещению всех трагических событий, всех преступлений, которые Россия совершает в Украине. Однако даже в этом случае произошла определенная сепарация, ведь люди выходили именно в поддержку детей, в то время как в Украине также был поврежден бизнес-центр, админздания, многоэтажки, где под завалами погибли десятки людей (среди них четверо детей). К сожалению, новости из Украины о повреждении многоэтажек стали слишком обыденными, чтобы под это устраивать митинги...

В целом диаспора - это очень мощный ресурс и очевидно, Украина не должна его терять, недооценивая важность "народной дипломатии". Однако здесь существует несколько проблем.

С начала российского вторжения Украину, согласно подсчетам ООН, покинули 6,5 миллионов граждан.

Это около 15% населения. Это если бы сразу исчезли жители четырех средних областей вместе взятых. Это больше, чем население Словении или Норвегии.

Для Европы это существенное демографическое изменение, а для Украины - значительный человеческий капитал, который можно качественно и эффективно использовать для адвокации и усиления голоса Украины в мире. Но, к сожалению, на государственном уровне Украина не имеет стратегии эффективного привлечения украинских граждан за рубежом к инициативам, которые помогли бы в решении стратегических задач.

На государственном уровне Украина даже не пытается наладить отношения между теми, кто уехал, и теми, кто остался в стране. А отношение сограждан друг к другу также определенным образом мешает их эффективному привлечению к работе на благо Украины. Согласно исследованию Factum Group, 64% украинцев в Украине не осуждают уехавших. Но напряжение все же существует: 32% украинцев иногда осуждают беженцев, иногда нет, а 3% - полностью осуждают. К сожалению, эти 3% могут создать преобладающее меньшинство: когда небольшая группа людей через собственную активность создает эффект большинства и ощущение, что все украинцы плохо относятся к беженцам.

Но если государство до сих пор не имеет четкого плана привлечения украинцев за рубежом, особенно беженцев, в качестве крепкого адвокационного ресурса и распространителей правдивой информации об Украине и войне, общественный сектор уже оценил ситуацию и приступил к действиям.

К примеру, украинцы часто слышат от иностранцев ряд вопросов о войне, Украине и ее отношениях с Россией (Почему украинцы и россияне не братские народы? Почему началась война? Почему нужно усиливать санкции против России? И многие другие) и нуждаются в аргументах. Именно такие аргументы, которые помогают украинским беженцам стать "народными дипломатами", собраны, например, на платформе UAQA.COM.UA.

Зачем это нужно? Кому-то - чтобы чувствовали свою пользу и уверенность. Кому-то - чтобы снизить собственную тревожность после очередных страшных новостей из Украины. Наконец, если украинцы за рубежом не будут говорить о преступлениях России, если они не будут активны, то почему на Украину должны обращать внимание иностранцы? Возможно, никакой помощи не нужно?

Украина - это огнестрельная рана на теле Европы, которую нанесла Россия. Если ее не лечить совместными усилиями, может начаться гангрена, которая всегда заканчивается ампутацией. К сожалению, существует такой вид гангрены, как сухая, при ней кожа выглядит мумифицированной и никакой боли не ощущается. При таком течении люди могут забывать о своей проблеме, пока незаметно не теряют конечность.

Именно поэтому Украину необходимо держать в поле мирового внимания. Украина должна миру болеть. Это единственный способ для нас получить деньги, оружие и санкции для России. Ведь если тема Украины будет стихать, люди вне Украины сделают логический вывод - стало лучше.

Елена Лобова, председатель правления общественной организации "Коммуникации для перемен"