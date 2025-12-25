Миротворцы в Украине: Подоляк раскрыл, какие страны готовы отправить войска

Эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства, считает советник ОП.

Ряд стран готовы отправить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Речь идет о Франции, Германии, Турции и Великобритании.

Такое заявление сделал в интервью Новини.LIVE советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, международные партнеры должны участвовать в сдерживании России – Украина не должна нести это бремя на своих плечах.

"Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", – акцентировал Подоляк.

Советник отметил, что, например, для Турции важно "исключить повторение того, что создает проблемы для бизнеса, экономические проблемы в акватории Черного моря".

"Вообще эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства. Украина будет максимально быстро двигаться в европейском направлении. А Европа будет переосмысливать стиль жизни, в котором они сегодня живут. Он будет более аскетичный, милитаристский и антироссийский", – констатировал Михаил Подоляк.

Миротворцы в Украине: другие новости

Несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы готовы направить войска в Украину, если российский диктатор Путин сорвет перемирие. По его словам, текущий период самый опасный со времен Второй мировой войны.

Ранее посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн заявил, что его страна тоже может отправить свой миротворческий контингент в Украину. Однако для этого нужно, чтобы Совет безопасности ООН или ОБСЕ дали на это соответствующий мандат.

"Правовая ситуация вполне понятна: Швейцария может направить военнослужащих для миротворческой операции, если есть мандат от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию", – добавил дипломат.

