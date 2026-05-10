Уиткофф и Кушнер могут скоро приехать в Москву для переговоров по Украине, - Ушаков

Помощник Путина уверен, что США "не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта".

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут "достаточно быстро" посетить Москву для переговоров по поводу мирного урегулирования войны в Украине. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

По словам российского политика, активность телефонных контактов между Вашингтоном и Москвой свидетельствует о том, что США "не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта".

Как отметили российские СМИ, Ушаков подчеркнул, что переговорный процесс развивается последовательно и не согласился с тем, что США якобы устраняются от решения украинского вопроса.

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, при этом Ушаков уверен, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Украина не выполнит требования Кремля о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей. При этом он почему-то выразил уверенность, что Украина все же обязательно передумает и просто так отдаст России свою наиболее укрепленную часть территории.

Ранее стало известно, что США угрожают выйти из переговоров по Украине, если в них и в дальнейшем не будет прогресса. По словам госсекретаря Марко Рубио, Соединенные Штаты "пытались играть роль посредника" в переговорном процессе, но это так и не дало конкретных результатов. Рубио подчеркнул, что Америка готова и в дальнейшем играть "эту роль", но только если это будет продуктивно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Москву заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с российским коллегой для прекращения войны. По его словам, таково якобы условие Путина.

