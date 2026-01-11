Враг впервые применил против Украины ударный БпЛА 'Герань-5': в ГУР раскрыли детали

Противник прорабатывает варианты применения дрона с самолетов.

В начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5", заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, беспилотник имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В частности, отмечают в ГУР, противник использовал 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Также установлено использование реактивного двигателя Telefly - такого, как враг применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части "Герань-5" составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

"Как и в случае с предыдущими "Гераньями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar", - констатируют в разведке.

По имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25. Цель врага - увеличение дальности и удешевление использования. Кроме того, специалисты ГУР узнали, что в РФ рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

В ГУР добавляют, что украинские специалисты уже проводят всестороннее исследование образцов, примененных врагом. Подробный анализ конструкции, составных элементов и электронной компонентной базы в ближайшее время будет обнародован на портале War&Sanctions.

Напомним, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что ударные дроны типа "Шахед" с установленными переносными зенитными ракетными комплексами представляют серьезную угрозу.

Также он объяснил, чем опасны эти дроны. По его словам, пилот имеет видеоканал с хорошей курсовой камерой и управлением, а ПЗРК заранее введен в режим захвата цели и пуска. Пилоту остается поймать цель прямо по курсу и нажать сервопривод.

В то же время президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявил, что во время атаки на Киев российские "Шахеды" замерзали из-за нелетной погоды. Он отметил, что это происходит при нескольких условиях - минусовая температура, повышенная влажность, давление и другие.

