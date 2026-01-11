Поезд Днепр-Холм 'застрял' на границе на 9 часов: в чем причина

У персонала поезда пограничники обнаружили около 150 блоков сигарет в вентиляции вагона.

В железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" украинские пограничники обнаружили в поезде Днепр-Холм партию сигарет, которые проводник незаконно пытался переправить пассажирским поездом в Польшу. Об этом сообщило издание ZAXID.NET. Отмечается, что из-за этого более 400 пассажиров вынуждены были девять часов ждать на границе, часть из них опоздала на свои поезда в Холме.

Издание рассказало, что об инциденте стало известно в субботу вечером 10 января из сообщения Ани Пономаренко, которая ехала в поезде. "В поезде 119 Днепр-Холм у персонала поезда найдено около 150 блоков сигарет, из-за чего поезд задержан на границе. Последний поезд из Хелма в 18:28 до Варшавы", – написала девушка.

Она рассказала ZAXID.NET, что в соседнем купе, в котором она ехала, пограничники нашли в вентиляции контрабандные сигареты. Из-за этого проводника и начальника поезда сняли с поезда. Более 7 вагонов с пассажирами застряли на границе. В пограничной службе пассажирам сообщили, что продолжаются следственные действия.

По словам девушки, поезд 9 часов стоял на границе. Пассажиры пытались связаться с горячей линией и в социальных сетях с "Укрзализныцей", однако ответа никто не дал.

Из-за задержки в Холме на вокзале ждали поезд более 50 человек, кроме того, другие поезда, курсирующие в Польшу, также задерживались из-за этого. При этом, поскольку железнодорожный вокзал Холма закрыт на реконструкцию, пассажиры были вынуждены ждать поезда на улице или в небольшом вагончике рядом.

Ранее сообщалось, что УЗ временно отложила открытие продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 21 января. Это объяснили необходимостью пересмотра расписания движения.

7 января стало известно, что УЗ запустила пилотный проект подключения к интернету поездов дальнего следования. В тестовом режиме оборудовали доступом к Wi-Fi один из флагманских поездов сообщением Киев-Рахов.

