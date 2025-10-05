В результате пожара сгорел Ми-8, в котором хранилось топливо, спасательное и парашютно-десантное снаряжение, а также пиротехнические средства.

На аэродроме в Новочеркасске год назад произошел случай, когда военный Росгвардии сжег вертолет Ми-8 вместе с десантным снаряжением.

О происшествии сообщило российское издание "Коммерсант". В частности, российское следствие выяснило, что офицер, несмотря на запрет руководства и высокую пожарную опасность, приказал подчиненному сжечь мусор в специально выкопанной яме. Но из-за халатности огонь перекинулся на сухую траву, а затем и на стоянку авиатехники.

Видео дня

В результате пожара сгорел Ми-8, в котором хранилось топливо, спасательное и парашютно-десантное снаряжение, а также пиротехнические средства.

Убытки для 685-го отдельного смешанного авиационного полка особого назначения Росгвардии оценили в 574 млн 229 тыс. 709 руб.

Недавно военный суд в России рассмотрел апелляцию на приговор офицеру Николаю Новоселову, вынесенный ранее Новочеркасским гарнизонным судом.

Фигуранта судили по статье о халатности (ст. 293 Уголовного кодекса РФ), повлекшей особо крупный материальный ущерб.

Офицер признал вину, после чего суд назначил ему штраф в размере 350 тыс. руб и лишил права занимать руководящие должности на год.

Гражданский иск воинской части о возмещении полной суммы ущерба удовлетворен частично - с Новоселова взыскали 5 млн руб.

Представители авиаполка обжаловали решение, требуя компенсировать всю сумму ущерба, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Судьи подчеркнули, что при месячном доходе в 37,2 тыс. руб офицер физически не сможет возместить полную стоимость сожженного Ми-8.

Другие новости о российском вооружении

Вчера Силы обороны поразили ракетный корабль РФ. В частности, как сообщали в Генштабе, в районе Онежского озера (Республика Карелия) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".

А сегодня в районе населенного пункта Котляровка Силы обороны Украины FPV- дроном "минуснули" российский вертолет Ми-8, командиром которого был Михаил Авраменко. По его данным, оккупант Авраменко погиб во время атаки на вертолет.

Вас также могут заинтересовать новости: