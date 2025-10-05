По словам политика, Россия не остановится, пока ее не заставят.

Россия скрывает свою неудачную летнюю наступательную операцию терактами против гражданского населения Украины и инфраструктуры. Об этом написала глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети X.

"Мы продолжаем поддерживать Украину столько, сколько потребуется: дорабатываем следующий пакет санкций, обеспечиваем финансирование, поставляем оружие", - заверила она.

По словам Каллас, Россия не остановится, пока ее не заставят.

Обстрел РФ 5 октября - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 5 октября Россия ударила по Запорожью, в результате чего одна женщина погибла, еще 10 человек получили ранения. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение. Утром сообщалось, что двух человек - 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину - еще обследуют медики.

Также стало известно, что во время массированной атаки Россия убила семью из четырех человек, среди которых 15-летняя девушка. Они погибли в жилом доме в с. Лапаевка Львовского района.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в результате ночного обстрела повреждено более тысячи окон и дверей. Город выделяет по 12 тысяч гривен за окно и по 8 тысяч за дверь, чтобы помочь людям восстановиться. Он добавил, что пострадали более семи предприятий, в частности индустриальный парк Sparrow.

"Это десятки миллионов долларов убытков. Все службы задействованы, работают", - подчеркнул Садовый.

В то же время сообщалось, что россияне ударили беспилотником по Чернигову, а именно попали по заправочной станции. На фото, которое опубликовали журналисты, можно увидеть столб дыма, который поднимается над местом вражеского удара.

