В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

Также дроны наведались и в Москву.

Ночью дроны атаковали Волгоградскую область РФ, в результате чего там произошел пожар на местной нефтебазе.

Это подтвердил губернатор области Андрей Бочаров. "В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", - написал он в соцсети и добавил, что соответствующие службы работают "на месте инцидента".

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, который летел на Москву. По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Видео дня

В целом, по данным Минобороны РФ, было сбито 59 беспилотников. В частности, три беспилотника были сбиты над Московским регионом.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Перед новым годом Сызранский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз был атакован дронами, после чего там возникли пожары.

А в октябре 2025 года после атаки беспилотников на электроподстанцию ​​в Волгоградской области там пропал свет.

В том же месяце беспилотники ударили по "ЛУКОЙЛ-Коробковскому газоперерабатывающему заводу" в городе Котово Волгоградской области, в результате чего там начался пожар.

Позже спутниковые снимки NASA FIRMS подтвердили пожар на территории завода.

