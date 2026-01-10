В новом мировом порядке Трампа Европа не играет роли нигде, кроме Украины, - Politico

Европе необходима американская поддержка для достижения приемлемого перемирия в Украинею

Последние события показали, что для Белого дома безразлично быть хорошим союзником Европы, и, по мнению критиков блока неактуальность ЕС для нового мирового порядка Трампа очевидна. Однако спустя почти год после начала второго срока президента Дональда Трампа европейские лидеры и чиновники так и не обсудили на стратегическом уровне новую дистанцию ​​Америки от своих ранее близких союзников, и главная причина – война в Украине, пишет Politico.

"Причина, по которой у нас не было полномасштабного обсуждения этого вопроса, – Украина", - сказал один из европейских чиновников в комментарии изданию.

Украина во всей этой истории

Европе необходима американская поддержка для достижения приемлемого перемирия в Украине, указывает Politico.

На этой неделе встреча союзников Украины в так называемой коалиции желающих приблизилась к плану, в рамках которого США обеспечат военную поддержку для гарантирования любого мирного соглашения. Однако в совместном заявлении более 30 правительств, принятом на встрече, отсутствовали конкретные детали о роли Америки, и оно не было подписано представителями Трампа.

"Отчуждение Трампа на данном этапе было бы рискованным для союзников Украины в ЕС и за его пределами", - пишет издание.

При этом главный вопрос в том, что даже если Трампа удастся убедить поддержать Европу, отказаться от Гренландии и направить американские войска для наблюдения за миром на Украине, будет ли это долговременно, - отмечает издание:

"Дипломаты по-прежнему сомневаются в том, насколько ценной будет подпись Америки под мирным договором, гарантирующим безопасность Украины, когда Трамп готов делать все, что ему заблагорассудится".

Неактуальность ЕС для нового мирового порядка Трампа

В Газе у ЕС нет никакой перспективной роли в каком-либо новом мирном совете, который мог бы управлять сектором в соответствии с планом Трампа о прекращении огня, несмотря на то, что он является крупнейшим донором помощи. В то время как иранские протестующие стремятся свергнуть режим в Тегеране, лидеры ЕС предлагают лишь теплые слова.

"Европа сбилась с пути, и я не уверен, что она может играть какую-либо роль где-либо в мире, кроме Украины", – сказал один высокопоставленный дипломат из-за пределов ЕС.

Дипломат назвал особой слабостью ЕС "разногласия" на высшем уровне. Например, ни один человек не выступает от имени Европы по вопросам внешней политики, и лидеры ЕС выпустили отдельные заявления в ответ на операцию США по свержению Мадуро. Одно заявление поступило от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, другое – от Антониу Косты, президента Европейского совета, и третье – от Кайи Каллас, которая занимает официальную должность "высокого представителя" и является главным дипломатом ЕС.

При этом заявление Каллас, призывающее к "спокойствию и сдержанности" и уважению "принципов" международного права, в итоге подписали только 26 государств-членов ЕС, а Венгрия отказалась присоединиться.

"Какое влияние мы можем оказывать на Россию, если не возражаем против действий США в Венесуэле?", - спросил другой европейский дипломат.

Трамп и Европа

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО. Он дал понять, что считает НАТО практически недееспособным без ведущей роли США.

Также СМИ писали, что саммит "Большой семерки" (G7) перенесли на день, чтобы президент США Дональд Трамп мог отпраздновать свой день рождения.

