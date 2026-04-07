Ученые заявили о критическом перенаселении Земли: сколько людей может выдержать планета

Человечество давно перешагнуло порог экологической устойчивости.

Человеческая популяция уже стала слишком многочисленной и требовательной для того, чтобы Земля могла устойчиво поддерживать ее при нынешнем уровне потребления, предупреждает новое исследование.

Основываясь на данных о населении за более чем два столетия, группа под руководством Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии обнаружила, что человечество живет далеко за пределами того, что наша планета может поддерживать в долгосрочной перспективе, пишет ScienceAlert.

Экологи в исследовании, опубликованом в журнале Environmental Research Letters, описывают способность окружающей среды поддерживать популяцию вида как "емкость среды". Это оценка количества особей любого данного вида, которые могут выживать в долгосрочной перспективе, исходя из имеющихся ресурсов и скорости их восстановления.

Видео дня

Наш собственный вид, Homo sapiens, особенно преуспел в расширении границ этой емкости благодаря нашей склонности находить технологические решения для преодоления природных ограничений возобновления ресурсов – особенно путем эксплуатации ископаемого топлива.

Интересно, что термин "емкость среды" (carrying capacity) возник в судоходной отрасли в конце 1800-х годов, когда пароходы на угле заменяли парусные суда. Впервые он был использован для расчета количества груза, которое могло перевозить одно из новых судов, не вытесняя необходимый уголь и воду для питания самого судна или экипаж, необходимый для управления им.

Именно этот переход на ископаемое топливо в судоходстве и других отраслях фундаментально обеспечил быстрый рост населения в XX веке – о чем нам всем напоминает американо-иранская война, повергающая в шок мировые поставки топлива и зависящее от них население планеты. Текущая численность населения Земли составляет около 8,3 миллиарда человек.

Оптимальная против максимальной емкости

"Сегодняшние экономики, основанные на непрерывном росте, по-видимому, не признают регенеративных ограничений устойчивого расширения населения, поскольку ископаемое топливо искусственно восполняет разницу", – пояснил коллектив авторов.

Брэдшоу и его команда создали основанную на доказательствах оценку емкости среды для человека, используя модели экологического роста для отслеживания изменений численности населения и темпов роста за последние два столетия в глобальном и региональном масштабах.

Они проводят различие между максимальной емкостью – теоретическим абсолютным пределом, независимо от того, сколько голода, болезней и войн он за собой повлечет, – и оптимальной емкостью, при которой размер популяции является устойчивым и соответствует минимальному стандарту жизни.

"Земля не может поспевать за тем, как мы используем ресурсы. Она не может поддерживать даже сегодняшний спрос без серьезных изменений; наши выводы показывают, что мы давим на планету сильнее, чем она способна выдержать", – заявил Брэдшоу.

Прогноз демографического пика

Исследователи установили, что до 1950-х годов человеческая популяция росла со всё возрастающей скоростью, но в начале 1960-х годов этот темп начал замедляться, хотя общая численность населения продолжала увеличиваться.

"Этот сдвиг ознаменовал начало того, что мы называем "негативной демографической фазой"", – подчеркнул Брэдшоу.

Это означает, что добавление большего количества людей больше не приводит к ускорению роста. Анализ этой фазы показал, что численность мирового населения, вероятно, достигнет пика где-то между 11,7 и 12,4 миллиарда человек к концу 2060-х или 2070-м годам, если текущие тенденции сохранятся.

Примерно 12 миллиардов – это расчетная абсолютная максимальная емкость среды, но она далека от оптимальной при нашем нынешнем уровне потребления ресурсов, который Брэдшоу и его команда оценивают в 2,5 миллиарда человек.

Последствия экологического перерасхода

Это первое исследование, изучающее взаимосвязь между темпами изменения численности населения на душу населения и долгосрочной средней численностью населения.

Оно выявило, что человеческие общества перешли от тенденции, где большее количество людей означало более высокие темпы роста населения, к кривой, которая начала выравниваться: то есть при больших размерах популяции темпы прироста снижались.

Но даже при этих замедленных темпах роста наше население уже намного превышает устойчивую емкость среды, согласно моделям команды Брэдшоу.

Разрыв между их оптимальным числом в 2,5 миллиарда и нынешним населением в 8,3 миллиарда может помочь объяснить проблемы чрезмерного потребления, с которыми сейчас сталкивается наш вид.

Например, в январе этого года ООН объявила, что мир находится в состоянии "водного банкротства". Популяции животных сокращаются из-за их неспособности конкурировать с нами за ресурсы или поспевать за нашими аппетитами.

Климат и системная нестабильность

И наша зависимость от ископаемого топлива для краткосрочного увеличения емкости Земли – например, для создания удобрений, питающих наши сельскохозяйственные культуры, и для обеспечения нашей активной жизни – очевидно, также не приносит нам ничего хорошего. Ископаемое топливо также является движущей силой антропогенного изменения климата, которое разрушает экосистемы и природные ресурсы во всем мире.

Примечательно, что исследование предположило: колебания глобальной температурной аномалии, экологический след и общий объем выбросов лучше объясняются ростом численности населения, чем ростом потребления на душу населения.

"Системы жизнеобеспечения планеты уже находятся под напряжением, и без быстрых сдвигов в том, как мы используем энергию, землю и продовольствие, миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью", – заявил Брэдшоу. "Наше исследование показывает, что эти пределы не теоретические, они разворачиваются прямо сейчас".

Но хотя исследование рисует довольно удушающую картину человеческой жизни на Земле, исследователи отметили, что время еще не истекло.

"Земля не может поддерживать будущее человеческое население или даже сегодняшнее без радикального пересмотра социокультурных практик использования земли, воды, энергии, биоразнообразия и других ресурсов", – констатировали авторы исследования.

"Меньшие популяции с более низким потреблением создают лучшие результаты как для людей, так и для планеты", – подчеркнул Брэдшоу. "Окно для действий сужается, но значимые изменения все еще достижимы, если страны будут работать вместе".

Этические и научные ограничения

Как и в случае с любым глобальным моделированием, существуют ограничения. На Земле одновременно разворачивается слишком много переменных, чтобы ученые могли учесть всё, что влияет на численность населения, темпы изменений и емкость среды, поэтому эти цифры следует воспринимать как оценки, верные только в пределах наборов данных, на которых они были основаны.

Понятие емкости среды также имеет тревожные этические последствия: не все люди на Земле имеют одинаковые возможности или потребляют одинаковые ресурсы, а дискуссии вокруг мер по контролю численности населения часто сопряжены с расизмом и эйблизмом.

"Трагедия заключается в том, что человеческие усилия заблокировали в конечном итоге неизбежные корректирующие петли обратной связи, которые накладывает емкость среды, не заменив их гуманными и экологически безопасными корректирующими механизмами", – заключили авторы.

Вас также могут заинтересовать новости: