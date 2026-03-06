Путин внезапно исчез на фоне конфликта в Иране, Кремль публикует старые кадры, - СМИ

Следователи утверждают, что видео встреч Путина 2–3 марта могли быть записаны ранее. На это указывает состояние комнатного растения в кремлевском кабинете.

Кремль публикует старые фото из кабинета правителя Владимира Путина, пока союзник России на Ближнем Востоке – Иран – оказался под атакой США и Израиля. Об этом говорится в расследовании проекта"Система".

По данным журналистов, Путин исчез из публичного пространства на фоне атаки на Иран. На это указывает деталь интерьера кремлевского кабинета – комнатное растение аглаонема, которое видно на официальных кадрах.

Кремль сообщал, что 2-3 марта Путин проводил встречи с российскими чиновниками, в частности с губернатором Амурской области и руководителем федерального казначейства. Государственные телеканалы также сообщали, что эти события произошли "сегодня".

Однако журналисты установили, что видео могли быть записаны значительно раньше. Главным доказательством стало растение аглаонема, расположенное за рабочим столом правителя.

По наблюдениям расследователей, осенью и в начале февраля растение стало гуще, а часть его листьев пожелтела. В то же время на кадрах, которые Кремль выдавал за новые после 9 февраля, растение выглядит так, как будто его состояние вернулось к прежнему – листья снова зеленые.

После того как "Система" опубликовала предварительный отчет о том, что Путин не появлялся на камеру в течение 11 дней, в Кремле сменили растения в кабинете.

На видео встречи от 25 февраля с дирижером Валерием Гергиевым, которое обнародовала администрация президента, уже видны другие растения.

Впрочем, на кадрах якобы от 2–3 марта старая аглаонема снова появилась в кадре, что, по словам журналистов, может свидетельствовать об использовании старых записей.

По официальным сообщениям Кремля, 2 марта Путин проводил телефонные переговоры с несколькими лидерами Ближнего Востока, в частности с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, а 3 марта – с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Публикация видео с внутренними совещаниями могла быть попыткой показать российской аудитории, что глава Кремля сосредоточен на внутренних вопросах и ситуация вокруг Ирана не является для Москвы критической.

Что предшествовало

По данным СМИ, подобная практика в Кремле используется регулярно. Ранее расследователи уже фиксировали случаи, когда старые видео встреч Путина выдавались за новые.

Также сообщалось, что российский президент пользуется несколькими почти одинаковыми кабинетами в разных резиденциях, что иногда затрудняет определение места и времени записи.

