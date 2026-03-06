Путин внезапно исчез на фоне конфликта в Иране, Кремль публикует старые кадры, - СМИ

Кремль публикует старые фото из кабинета правителя Владимира Путина, пока союзник России на Ближнем Востоке – Иран – оказался под атакой США и Израиля. Об этом говорится в расследовании проекта"Система".

По данным журналистов, Путин исчез из публичного пространства на фоне атаки на Иран. На это указывает деталь интерьера кремлевского кабинета – комнатное растение аглаонема, которое видно на официальных кадрах.

Кремль сообщал, что 2-3 марта Путин проводил встречи с российскими чиновниками, в частности с губернатором Амурской области и руководителем федерального казначейства. Государственные телеканалы также сообщали, что эти события произошли "сегодня".

Видео дня

Однако журналисты установили, что видео могли быть записаны значительно раньше. Главным доказательством стало растение аглаонема, расположенное за рабочим столом правителя.

Путин внезапно исчез на фоне конфликта в Иране, Кремль публикует старые кадры, - СМИ

По наблюдениям расследователей, осенью и в начале февраля растение стало гуще, а часть его листьев пожелтела. В то же время на кадрах, которые Кремль выдавал за новые после 9 февраля, растение выглядит так, как будто его состояние вернулось к прежнему – листья снова зеленые.

Путин внезапно исчез на фоне конфликта в Иране, Кремль публикует старые кадры, - СМИ

После того как "Система" опубликовала предварительный отчет о том, что Путин не появлялся на камеру в течение 11 дней, в Кремле сменили растения в кабинете.

На видео встречи от 25 февраля с дирижером Валерием Гергиевым, которое обнародовала администрация президента, уже видны другие растения.

Впрочем, на кадрах якобы от 2–3 марта старая аглаонема снова появилась в кадре, что, по словам журналистов, может свидетельствовать об использовании старых записей.

По официальным сообщениям Кремля, 2 марта Путин проводил телефонные переговоры с несколькими лидерами Ближнего Востока, в частности с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, а 3 марта – с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Публикация видео с внутренними совещаниями могла быть попыткой показать российской аудитории, что глава Кремля сосредоточен на внутренних вопросах и ситуация вокруг Ирана не является для Москвы критической.

Читайте также:
США хотят убедить Китай заменить российскую нефть американской, - WSJ
США хотят убедить Китай заменить российскую нефть американской, - WSJ
Трамп назвал премьера Британии неудачником без будущего: все из-за Ирана, - The Telegraph
Трамп назвал премьера Британии "неудачником без будущего": все из-за Ирана, - The Telegraph
США впервые встали на сторону России и Китая в вопросе ударов по украинской энергетике
США впервые встали на сторону России и Китая в вопросе ударов по украинской энергетике
В Пентагоне ответили, как будут реагировать на намерения стран Европы развивать ядерные возможности
В Пентагоне ответили, как будут реагировать на намерения стран Европы развивать ядерные возможности
Испания срочно направила свой самый современный военный корабль для защиты Кипра
Испания срочно направила свой самый современный военный корабль для защиты Кипра

Что предшествовало

По данным СМИ, подобная практика в Кремле используется регулярно. Ранее расследователи уже фиксировали случаи, когда старые видео встреч Путина выдавались за новые.

Также сообщалось, что российский президент пользуется несколькими почти одинаковыми кабинетами в разных резиденциях, что иногда затрудняет определение места и времени записи.

Вас также могут заинтересовать новости: