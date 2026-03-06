Магнитная буря все ближе: когда начнется (график)

Сегодня геомагнитное поле будет спокойным.

К Земле приближается новая магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра немного повышена, но ожидается, что геомагнитная обстановка останется сегодня все еще спокойной.

Однако влияние корональной дыры должно ощутиться жуже завтра, 7 марта. Именно в субботу ожидается магнитная буря уровня G1. К счастью, она продлится недолго.

"Мы ожидаем, что скорость солнечного ветра начнет медленно снижаться в течение 8 марта", - говорится в заявлении синоптиков космической погоды.

Магнитные бури: что важно знать и как защититься

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и потоками солнечного ветра.

Чаще всего они ощущаются метеочувствительными людьми: возможны головная боль, слабость, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном.

В дни повышенной геомагнитной активности врачи советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать, пить достаточно воды и соблюдать режим сна. Людям с хроническими заболеваниями важно контролировать самочувствие и держать под рукой необходимые лекарства.

