Какие 2 спички нужно перетащить, чтобы равенство стало правильным: тест для проверки IQ

Головоломки – это не просто развлечение, а настоящий "фитнес" для ума. Они учат нас смотреть на вещи под нестандартным углом.

То, что сначала кажется элементарным, часто имеет неожиданный поворот, который заставляет мозг работать "на полную мощность". УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Знали ли вы, что регулярное решение таких задач прекрасно развивает логику, внимание и способность быстро находить выход из сложных ситуаций? Наше новое задание станет идеальным тестом как для новичков, так и для опытных любителей головоломок.

Ниже перед вами окажется изображение, где с помощью спичек выложено равенство 0-5=3. Оно содержит ошибку.

Вам нужно сделать так, чтобы равенство стало правильным с математической точки зрения. Для этого вы можете переставить только две спички. Какие именно – вам и предстоит выяснить.

Готовы проверить себя? Посмотрите на изображение и попробуйте найти решение!

Такие задачи часто ставят в тупик даже математиков, ведь здесь нужна не только логика, но и капля творческого хаоса. Секрет в том, что иногда решение лежит совсем на поверхности, стоит только изменить угол, под которым вы смотрите на проблему.

Так какой же ответ на эту головоломку? Узнайте ниже.

