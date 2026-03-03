Новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи, - СМИ

Следующим верховным лидером Ирана стал сын Али Хаменеи - Моджтабу Хаменеи.

Совет экспертов избрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана, сообщает Iran International.

Новость обновляется

Али Хаменеи: что известно

Иранские государственные СМИ подтвердили смерть верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром, 1 марта. Он правил Ираном в течение 37 лет. Это произошло в результате атаки США и Израиля на резиденцию Хаменеи.

Видео дня

Ранее СМИ писали, что в переходный период Иран возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также один из членов Совета стражей конституции.