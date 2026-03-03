Взломанные камеры и математика: FT о подробностях ликвидации Хаменеи

Эта операция стала результатом кропотливой работы на протяжении десятилетий и уникальной стратегии разведки Израиля.

Израильские спецслужбы совместно с ЦРУ ликвидировали аятоллу Али Хаменеи непосредственно в Тегеране 28 февраля 2026 года. Разведка годами собирала данные через взломанные камеры наблюдения и мобильные сети, чтобы вычислить идеальный момент для удара. Детали уникальной операции и роли цифрового слежения раскрывает издание Financial Times, ссылаясь на официальные источники в разведывательных кругах.

Цифровая петля: как камеры и математика убили лидера Ирана

Израиль наблюдал за каждым шагом Хаменеи, и когда в субботу утром элитная охрана прибыла в резиденцию на улице Пастера, ловушка уже закрылась. ЦРУ и Моссад точно знали: Хаменеи проведет встречу с высшим руководством. Это был уникальный шанс, поэтому действовать решили немедленно. В ЦРУ понимали, что после начала полноценной войны иранские лидеры просто исчезнут в подземных бункерах.

Ключом к успеху стали обычные дорожные камеры. Израильские хакеры взломали их еще много лет назад. Видеопоток в реальном времени шел прямо на серверы в Тель-Авиве, и разведчики видели все: где паркуются частные автомобили, по какому маршруту едут водители Хаменеи и в котором часу начинается смена каждого охранника.

Сложные алгоритмы анализировали эти данные, создавая подробную "модель жизни" каждого человека из окружения аятоллы. Сыграла роль одна из стратегий разведки Израиля: выявление и отслеживание второстепенных целей, которые ведут к главной фигуре.

Большое количество идентифицированных объектов - водителей, помощников, связных - позволяет разведке видеть структуру управления как на ладони. Большое количество идентифицированных целей позволяет одним ударом обескровить военное командование, что критически меняет ход войны в пользу Израиля.

В чем уникальность методов разведки Израиля

В материале раскрывается интересный нюанс работы спецслужб страны: для подтверждения цели привлекли офицеров-аналитиков. Они работали независимо и каждый должен был дать "зеленый свет" для подтверждения местонахождения цели. Данные радиоэлектронной разведки подкрепляли визуальный контроль.

Технологичность тоже сыграла важную роль. Мобильные сети Ирана были прошиты насквозь. В момент атаки Израиль вывел из строя башни связи вблизи улицы Пастера, и телефоны охраны просто молчали.

За операцией стояло подразделение 8200, специализирующееся на радиоэлектронной разведке, и Моссад. Разведчики использовали метод анализа социальных сетей и математическую модель. Она перерабатывает миллиарды точек данных и ищет скрытые центры принятия решений врага, поэтому каждая цифра превращалась в цель.

Реакция на ликвидацию Хаменеи

На следующий день после удара по зданию, где находился Хаменеи, Иран официально подтвердил его гибель. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз.

Террористическая группировка "Хезболла" пообещала отомстить за смерть Хаменеи. Было объявлено о запуске "ракет и роя беспилотников" по израильской военной базе возле Хайфы.

Китай осудил ликвидацию Хаменеи. В МИД страны отметили, что это является грубым нарушением суверенитета и безопасности Ирана и принципов устава ООН.

Диктатор РФ Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Назвал ликвидацию Хаменеи "циничным убийством" и пообещал, что в РФ Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля".

