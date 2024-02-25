Отмечается, что россияне жалуются на развал СССР, который помешал им в полной мере провести испытания.

В начале 1990-х годов россияне использовали зенитно-ракетный комплекс С-200 в рамках проекта по созданию так называмой "летающей" лаборатории "Холод" для отработки технологий по гиперзвуку, напомнили в Defence Express.

Отмечается. что российский "Центральный институт авиационного моторостроения" вел работы по разработке технологий для гиперзвуковых прямопоточных воздушно-реактивных двигателей (ГППРД). К началу 1991 года был создан экспериментальный образец такого двигателя, и тогда встал вопрос о необходимости "летающей" лаборатории, которая позволила бы отработать все режимы работы.

"В итоге, выбор по проекту "Холод" упал на зенитную ракету 5В28 от зенитно-ракетного комплекса С-200, и этот выбор объяснялся двумя мотивами - траектория полета этой ракеты вроде бы отвечала всем необходимым условиям для работы экспериментального ГППРД, и эта ракета была дешевой. потому что уже в тот момент снималась с вооружения", - говорится в публикации.

Указывается, что экспериментальный образец устанавливался на носовую часть ракеты вместо боеголовки, а для запуска использовалась стандартная пусковая установка.

Проект "Холод" - что еще известно

Как пишет издание, россияне жалуются, что развал СССР помешал в полной мере провести соответствующие испытания гиперзвуковой летающей лаборатории "Холод". Хотя при этом они также заявляют, что в течение ноября 1991 по октябрь 1998 было выполнено в общей сложности 8 пусков, которые якобы доказали работоспособность экспериментального гиперзвукового двигателя.

"Далее следы проекта "Холод" после 1998 года "теряются". Но в открытом доступе можно найти публикацию о том, что в 2021 году на одном из аукционов всего за 27 тысяч евро была продана одна из ракет 5В28, которая была переделана в "летающую лабораторию", - добавили в Defence Express.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена перевооружить свои ракетные войска на комплексы межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

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