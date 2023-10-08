Шойгу осмотрел процесс производства межконтинентальных баллистических ракет в Красноярске.

Россия намерена перевооружить свои ракетные войска на комплексы "Сармат".

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Минобороны РФ 7 октября отметило производство межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждая предыдущие заявления Путина об успешных испытаниях ракеты накануне, 5 октября. Это происходит в рамках продолжения информационной операции по ядерному контролю.

В подтверждение своих слов МО РФ опубликовало кадры, на которых Сергей Шойгу посещает Красноярский машиностроительный завод и обзор процесса производства межконтинентальной ракетной ракеты "Сармат".

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Шойгу заявил, что российские ракетные войска будут перевооружены на ракетный комплекс "Сармат". Ранее аналитики ISW предполагали, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить США и союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры.

Ракета "Сармат"

Как писал УНИАН, 1 сентября стало известно, что в России официально поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс"Сармат". Заявление об этом сделал глава Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года и вряд ли осуществит в ближайшее время следующие.

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