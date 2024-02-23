Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.

Украина сбила российский самолет ДРЛО А-50У с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в ГУР.

"Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200", - сказано в сообщении.

Еще в середине прошлого года сообщалось, что ВСУ смогли модернизировать ракеты к этому старому советскому комплексу.

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В июле 2023 года россияне начали делать заявления об ударах по объектам в России и на оккупированных территориях ракетами от комплекса С-200. Среди пораженных целей называли Крымский мост, авиабазу в Ростовской области, Таганрог, Калужскую области (граничащую с Московской) и другие. По словам россиян, украинцы переработали систему ПВО для ударов по наземным целям и бьют ракетами 5В28.

"Теоретически использование адаптированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на расстоянии до 600 км", - цитировало российское государственное издание ТАСС "высокопоставленный источник в сфере воздушно-космической обороны".

При этом о 600 километрах говорили не только россияне. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко летом 2023 года в комментарии ВВС Украина рассказал, как украинские военные уже отрабатывали на тренировки по применению ракеты С-200 по наземным целям.

"Такие ракеты запускали у нас на полигонах, и они летели на расстояние более 600 км. Я сам был свидетелем этого", – отметил тогда генерал запаса Романенко.

Сбитие самолета ДРЛО А-50У - детали

Самолет-разведчик РФ А-50 был сбит в пятницу вечером над Азовским морем. Он был уничтожен в результате совместной операция Воздушных сил и ГУР. По предварительным данным, А-50 упал близ поселка Трудовая Армения в Краснодарском крае.

Разведчики добавили, что резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.

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